Une « petite blague » à l’origine : Ilkay Gündogan révèle le plan intéressant de Pep Guardiola

« Je garde toujours un lien très étroit avec Nuremberg, parce que le club me tient évidemment encore beaucoup à cœur. Je suis très reconnaissant envers le club et la ville. Bien sûr, je peux m’imaginer revenir un jour, dans n’importe quel rôle », a déclaré Gündogan dans un entretien accordé à Sky. « Que ce soit pour un ou deux ans comme joueur, ou comme dirigeant, entraîneur. Tout cela est possible. »









Dans le même temps, le milieu de terrain de 35 ans a toutefois reconnu : « Si je suis tout à fait honnête, je ne suis pas forcément emballé à l’idée de rejouer en 2. Bundesliga, même si c’est une ligue très éprouvante. J’ai un grand respect pour cette ligue. Mais il faut aussi voir où j’en suis actuellement. Je suis dans un club qui joue la Ligue des champions et je me sens très, très bien à ce niveau. »

Gündogan avait à l’époque réussi à faire le saut vers le football professionnel à Nuremberg, avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2011 à l’âge de 20 ans. Après des années réussies à Manchester City et un intermède au FC Barcelone, il a rejoint Galatasaray en 2025. De son côté, Nuremberg stagne depuis de nombreuses années en deuxième division.

Ilkay Gündogan révèle le plan spécial de Pep Guardiola

Pour le grand club turc, Gündogan a jusque-là inscrit deux buts et délivré cinq passes décisives en 38 matches officiels. Son contrat court encore jusqu’en 2027. « Actuellement, je ne veux pas du tout planifier au-delà de l’année », a estimé Gündogan. « À l’heure actuelle, j’aimerais continuer, volontiers aussi à Gala, parce que je me sens très bien ici. »

Mais une autre option excitante pourrait bientôt s’ouvrir pour Gündogan : comme il l’a révélé, son entraîneur de longue date Pep Guardiola l’envisage comme possible adjoint. L’an dernier, Guardiola aurait lancé à ce sujet « une petite phrase en passant » : « Il a dit que je devais encore jouer quelques années, puis que je deviendrais un jour son entraîneur adjoint, mais maintenant qu’il n’a pas encore de poste, il faut attendre. »

Guardiola a récemment été évoqué comme sélectionneur de l’Italie, mais ce transfert est tombé à l’eau. « Au final, c’est bien aussi pour moi, comme ça je n’ai pas encore à prendre cette décision », a estimé Gündogan, qui a déjà obtenu sa licence B d’entraîneur. En principe, un avenir comme adjoint de Guardiola est « une option que je peux très bien m’imaginer ».