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Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a retenu le jeune joueur de Fulham Josh King dans son groupe de 25 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations. King connaît sa première convocation officielle en équipe première aux côtés du milieu de terrain du Borussia Dortmund Jobe Bellingham, alors que l’Angleterre se prépare à affronter la Croatie et l’Espagne.

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King connaît sa première convocation en équipe d’Angleterre A

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a convoqué pour la première fois le milieu de Fulham Josh King en équipe A pour les deux derniers matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA, contre la Croatie et l’Espagne. Jobe Bellingham figure également dans ce groupe de 25 joueurs, les deux joueurs passant de la sélection des moins de 21 ans à l’équipe A.

King avait déjà côtoyé l’équipe A lors de son stage en Floride avant la Coupe du monde, au cours de l’été.

Tuchel a retenu 22 joueurs de champ afin de conserver de la souplesse pendant cette courte fenêtre internationale.

Tuchel salue la personnalité et la polyvalence de King

Lors de la conférence de presse consacrée à l’annonce de sa liste, Tuchel a salué la personnalité de King tout en exposant ses projets tactiques pour le jeune joueur de Fulham.

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« C’est quelqu’un de formidable. Il nous apporte un peu de souplesse », a déclaré Tuchel à propos de la sélection de King.

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« Nous avons décidé de convoquer 22 joueurs de champ pour avoir de la souplesse à l’entraînement et il est, si vous voulez, le joueur supplémentaire à l’entraînement. Ce qui compte, c’est son attitude et sa personnalité », a ajouté le sélectionneur.

Le poste envisagé pour King et les raisons de l’absence de Palmer

Tuchel a précisé comment il comptait utiliser King, tout en expliquant pourquoi le meneur de jeu de Chelsea, Cole Palmer, ne figurait pas dans le groupe.

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« Pendant la préparation d’avant-saison, il nous a aidés à l’entraînement au poste d’arrière latéral, mais nous ne le ferons plus », a indiqué Tuchel. « C’est un joueur enthousiasmant et polyvalent. »

À propos des options au poste de milieu offensif, Tuchel a ajouté : « Nous avons assez de numéros 10 et nous conservons les joueurs présents lors du précédent rassemblement, car nous avons été satisfaits des deux semaines et demie passées ensemble. Josh King est un nouveau venu dans le groupe, mais je veux le voir sur les deux ailes. C’est en quelque sorte un joueur supplémentaire, capable d’évoluer aux quatre postes. »

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L’Angleterre vise une place en quarts de finale de la Ligue des nations

L’Angleterre se rassemblera en début de semaine prochaine pour préparer son match de jeudi contre la Croatie à Wembley, avant de se rendre à Madrid pour affronter l’Espagne le dimanche 15 novembre.

Deuxième du groupe C, l’Angleterre n’a besoin que d’éviter la défaite face à la Croatie pour assurer sa place en quarts de finale de la Ligue des nations en mars prochain.

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King espérera faire ses débuts en équipe A alors que la sélection de Tuchel vise la première place du groupe.