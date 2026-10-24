L'entraîneur Brahim Hemdani n'a pas attendu longtemps pour entamer la reconstruction de la sélection algérienne, cherchant à renforcer son milieu de terrain avec de nouveaux éléments après son premier rassemblement, qui n'a pas totalement répondu à ses attentes.

Selon le site français « Foot Mercato », Yanis Massolin, joueur de l'Inter Milan prêté à Cagliari, figure parmi les noms ciblés pour renforcer les rangs de l'Algérie.

Le milieu de terrain de 24 ans, qui mesure 1,97 mètre, se distingue par sa puissance physique, son agilité et ses qualités techniques dans le maniement du ballon.

Mais l'intégration de Massolin à la sélection algérienne ne sera pas aisée pour le moment, malgré le suivi dont il fait l'objet de la part de la Fédération algérienne depuis son expérience en Belgique, le joueur n'ayant pas encore achevé les démarches administratives nécessaires pour représenter l'Algérie.

Ainsi, ses chances de participer aux deux rencontres face au Togo les 14 et 17 novembre prochain, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, paraissent faibles, sauf en cas de développements inattendus.







