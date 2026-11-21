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La Lazio a conforté sa place de leader de la Serie A samedi après-midi. Tijjani Noslin a porté son équipe avec deux buts, contribuant largement à la victoire 3-0 contre Lecce.

Avant le match à Rome, la Lazio occupait déjà la tête du championnat italien. L’équipe de Gennaro Gattuso compte désormais 32 points en 12 rencontres et reste invaincue.

La Lazio a ouvert le score à la 25e minute. Sur un centre de Gustav Isaksen, Noslin s’est élevé au-dessus de son adversaire direct et a marqué de la tête.

Après l’ouverture du score, les deux équipes se sont procuré quelques petites occasions, sans créer de véritable occasion franche.

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En seconde période, Lecce puis la Lazio se sont montrés dangereux sur corner. Tiago Gabriel a placé sa tête au-dessus pour les visiteurs, tandis qu’un tir de Davide Frattesi a été repoussé.

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Peu après, la Lazio a doublé la mise. Au terme d’une belle action, Kenneth Taylor a reçu le ballon dans la surface. Il a servi Noslin d’une talonnade, et celui-ci a marqué d’un tir qui a touché le gardien : 2-0.

Quelques minutes plus tard, Taylor a failli délivrer une deuxième passe décisive. Son ballon est parvenu à Reda Belahyane, qui a frappé vers le coin gauche. Mais le gardien s’est interposé.

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En fin de match, Fratessi a même porté le score à 3-0 pour la Lazio d’une belle frappe de l’extérieur de la surface.

Grâce à ce doublé, Noslin compte huit buts en Serie A cette saison. Il occupe ainsi la deuxième place du classement des buteurs à égalité avec Donyell Malen.

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Gustavo Varela reste le meilleur buteur. L’attaquant de Monza a inscrit neuf buts et suscite notamment l’intérêt de la Juventus et de Naples.