Une opération colossale se profile : le FC Barcelone met au point un plan B après le départ d’Alvarez

L'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, demeure la cible prioritaire du FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski et renforcer l'attaque du club catalan dès la saison prochaine.

Le Barça entend profiter de la volonté affichée par l’attaquant lors de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine pour quitter l’Atlético.

Selon Mundo Deportivo, le Barça a une priorité absolue sur le marché estival : recruter un véritable numéro 9 après le départ de Robert Lewandowski.

Le quotidien précise que la priorité absolue du club catalan se nomme Julián Álvarez ; toutefois, la direction barcelonaise se heurte pour l’instant au refus catégorique de l’Atlético de Madrid de céder son avant-centre argentin.

Son contrat avec l’Atlético court jusqu’en 2030 et inclut une clause libératoire de 500 millions d’euros.

Le journal ajoute que le Barça dispose d’un plan B, moins prioritaire mais crédible, au cas où l’opération échouerait.

Selon le quotidien catalan, ce joueur est perçu comme un talent prometteur capable de succéder à Robert Lewandowski. Par précaution, Barcelone explore d’autres pistes, dont l’une pourrait prendre la forme d’un transfert de grande envergure, même si le nom du joueur concerné n’a pas été révélé.