Al Ahly a annoncé plus tôt dans la journée sa volonté de conserver sa star Imam Ashour et son refus de discuter de son départ lors du mercato estival en cours, mais le nom du milieu de terrain international a continué de faire les gros titres, après avoir été lié au club saoudien d'Al Ittihad.





Le journaliste égyptien Ahmed Abdel Baset a révélé, via son compte sur la plateforme « X », qu'Al Ittihad pourrait rafler le transfert d'Imam Ashour dans les dernières minutes, indiquant que des contacts sont actuellement en cours afin de préparer une nouvelle offre financière colossale pour convaincre Al Ahly d'accepter de vendre le joueur.











Al Ahly avait annoncé plus tôt, par un communiqué officiel, son refus de l'offre présentée par le club turc de Konyaspor, d'une valeur de 4,5 millions de dollars payables sur trois ans, affirmant qu'Imam Ashour n'est pas à vendre durant la saison en cours.





Le courrier du club rouge adressé à Konyaspor précisait que la direction d'Al Ahly appréciait l'intérêt du club turc, mais qu'elle tenait au maintien du joueur, tout en évoquant la possibilité d'une coopération entre les deux parties à l'avenir.





Au cours des dernières heures, des rapports turcs ont fait état d'un intérêt persistant de Konyaspor pour Imam Ashour, allant même jusqu'à relever le montant de l'offre à environ 7,5 millions de dollars, mais Al Ahly n'a émis aucune nouvelle position officielle concernant ces informations.





La démarche envisagée d'Al Ittihad vient donner un nouveau tournant au dossier du joueur, surtout si le club saoudien décide de présenter une offre financière dépassant ce qui a été proposé précédemment, dans une tentative de faire changer la position de la direction d'Al Ahly avant la clôture du marché des transferts.





Imam Ashour est lié à Al Ahly par un contrat courant jusqu'à l'été 2028, après avoir rejoint l'équipe à l'été 2023 en provenance du club danois de Midtjylland. Il a affiché un niveau remarquable sous le maillot de la citadelle rouge et a également attiré l'attention avec la sélection d'Égypte lors de la Coupe du monde 2026.

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