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Le Real Betis n'envisage pas de se séparer de son joueur marocain Abdessamad Ezzalzouli en janvier prochain, mais une offre financière importante pourrait changer la donne.

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Selon un article du quotidien Sport, le style de jeu d'Ezzalzouli correspond aux idées de Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, dont l'équipe est actuellement frappée par les blessures.

D'après les informations qui circulent, Paris pourrait ouvrir son portefeuille pour boucler des recrues cet hiver, après les graves blessures de Kvaratskhelia et de Doué.

Ce ne serait pas la première fois que Paris dépense des sommes considérables lors du mercato hivernal : les transferts de Beraldo, de Kvaratskhelia et de Doué en sont des précédents évidents.

Luis Enrique a toutefois minimisé la possibilité de voir Paris actif lors du mercato hivernal, estimant que le recrutement de nouveaux joueurs n'est pas indispensable.

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En conférence de presse avant le match contre la Roma, il a écarté l'idée que le club parisien soit obligé de chercher un remplaçant aux joueurs blessés.

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« Nous ne sommes pas obligés d'aller sur le marché des transferts, et nous ne recruterons pas un joueur pour six mois, ce n'est pas notre façon de faire. Nous avons une équipe », a-t-il déclaré.

Il a dans le même temps reconnu que « nous devons être plus vigilants », tout en renouvelant sa confiance au groupe.

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Le Parisien a néanmoins publié une liste de joueurs dont le profil pourrait correspondre aux idées tactiques de Luis Enrique. On y retrouve Nico Williams, Antonio Nusa, Estêvão, Ibrahim Maza et Abdessamad Ezzalzouli.

Même si le Paris Saint-Germain ne semble pas encore disposé à se lancer sur le mercato hivernal, cette liste pourrait placer plusieurs joueurs sous les projecteurs à l'approche du mois de janvier.

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Dans ce contexte, le Real Betis a tout intérêt à rester sur ses gardes face à une éventuelle tentative de recrutement d'Ezzalzouli.

Le nom du club parisien avait déjà été associé à l'international marocain après la blessure de Kvaratskhelia, mais Manu Fajardo, directeur sportif du Real Betis, s'était chargé de démentir cet intérêt supposé, qualifiant ces rumeurs de fausses.

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Par ailleurs, le joueur marocain lui-même n'envisageait pas de quitter le club andalou lors du mercato hivernal.

Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a indiqué que le Real Betis n'envisage pas de se séparer de ses joueurs importants en janvier, sauf en cas d'offre difficile à refuser. La situation pourrait toutefois évoluer.

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Sur DAZN, Fabrizio Romano a expliqué que les dirigeants du Real Betis se concentrent sur les prolongations de contrat, avec les dossiers de Marc Bartra et d'Héctor Bellerín sur la table des négociations, et non sur le départ de joueurs importants lors du mercato hivernal.

Mais le mercato d'hiver n'est pas celui de l'été, et les choses peuvent s'y accélérer bien plus vite. Si un grand club se présentait, prêt à débourser une somme importante pour recruter Ezzalzouli, la donne pourrait changer.

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Pour l'heure, le calme règne dans les couloirs du Real Betis au sujet de l'avenir du joueur marocain, le club estimant que sa priorité est qu'il continue de porter le maillot vert et blanc cette saison.

Il faudra donc suivre de près les mouvements susceptibles d'animer le marché des transferts.

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La clause libératoire inscrite dans le contrat du joueur marocain s'élève à 60 millions d'euros, tandis que 20 % de ses droits économiques appartiennent toujours à Barcelone.

Les raisons pour lesquelles Ezzalzouli pourrait convenir à différents projets sportifs se passent d'explications : il sait dribbler et faire la différence en un contre un, et il allie vitesse et percussion offensive directe.

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Ezzalzouli aime partir du côté gauche, attirer le latéral adverse puis exploiter l'espace dans son dos, des qualités adaptées aux systèmes qui cherchent à créer des supériorités numériques par les déplacements et les permutations.

Le joueur doit néanmoins encore améliorer sa prise de décision sur le terrain et gagner en régularité pour franchir le cap compétitif qu'exige le fait d'évoluer dans une équipe de tout premier plan.

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Pour rappel, Barcelone a vendu l'ailier marocain au Real Betis en septembre 2023 pour 7,5 millions d'euros, tout en conservant 50 % de toute future revente ainsi qu'une option de rachat, qui a déjà expiré.

En février 2025, dans le cadre du transfert de Vitor Roque, Barcelone a cédé au Real Betis 30 % supplémentaires des droits économiques de l'ailier marocain.

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Barcelone conserve ainsi aujourd'hui 20 % de toute future vente du joueur.

La clause libératoire d'Ezzalzouli étant fixée à 60 millions d'euros, son activation assurerait au club catalan 12 millions d'euros, une somme loin d'être négligeable, qui offrirait aux caisses de Barcelone une marge financière supplémentaire pour renforcer l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.