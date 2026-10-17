Une occasion en or : le joyau de Benfica revient dans les plans du Barça

Daniel Bangaki, le prometteur latéral droit du football portugais, est revenu dans le viseur du Barça après avoir attiré l'attention sous les couleurs de Benfica, dans un contexte de concurrence potentielle de Newcastle United et de Manchester United pour s'offrir ses services l'été prochain.

Barcelone avait suivi Daniel Bangaki, 18 ans, lors de sa belle saison passée avec Benfica, le club catalan ayant manifesté son intérêt pour le jeune joueur. Mais le club portugais s'est empressé de sécuriser son avenir avec un contrat courant jusqu'en 2031, assorti d'une clause libératoire de 80 millions d'euros.

Une démarche qui a naturellement conduit la direction sportive du Barça à écarter l'idée de recruter le défenseur dans un avenir proche.

Quelques mois plus tard, Bangaki s'étant installé dans l'équipe première de Benfica et poursuivant sa progression sur le plan individuel, le latéral droit est revenu dans le viseur de Barcelone.

Selon le quotidien espagnol Sport, qui cite le journaliste spécialiste du marché des transferts Ekrem Konur, le club catalan figure parmi les principales formations à suivre de près la situation du joueur portugais.

Newcastle United et Manchester United collectent eux aussi les informations nécessaires pour étudier la possibilité de le recruter l'été prochain.

D'après la même source, Benfica pourrait être disposé à ouvrir les négociations pour un montant compris entre 35 et 40 millions d'euros.

Le club portugais précise toutefois que le montant de l'opération pourrait grimper jusqu'à 50 millions d'euros, en fonction des prestations que livrera le joueur au fil de la saison. Jusqu'à présent, Bangaki n'a disputé que six matches avec l'équipe première de Benfica, pour un total de 416 minutes, un bilan limité qui ne suffit pas, à l'heure actuelle, à justifier les exigences financières fixées par le club portugais.

Pas question de se précipiter

La régularité d'Eric Garcia, la présence de Jules Koundé comme option fiable, ainsi que la possibilité de s'appuyer sur João Cancelo et Xavi Espart au poste de latéral droit, incitent Barcelone à patienter avant de franchir un grand pas à ce poste.

Hansi Flick est très satisfait d'Eric Garcia, natif de Martorell, et il a confiance en la capacité du défenseur français à retrouver son meilleur niveau et à se battre pour une place dans le onze de départ, ce qui rend très improbable que Deco se lance actuellement dans une surenchère pour recruter un joueur prometteur.De fait, la direction sportive du Barça a adopté lors des derniers mercatos une politique consistant à ne dépenser des sommes importantes que pour recruter des joueurs capables d'apporter une véritable plus-value par rapport aux éléments déjà présents dans l'effectif de Flick.

C'est précisément pour cette raison que le Barça n'a recruté aucun défenseur central l'été dernier et, bien que le club poursuive progressivement son assainissement financier, il n'est toujours pas en mesure de prendre de gros risques sur le marché des transferts.

Deco et ses proches collaborateurs continuent néanmoins de suivre de près toutes les évolutions du marché des transferts, dans l'éventualité où une opportunité intéressante se présenterait.

À ce jour, Barcelone n'a entamé aucun contact avec Benfica au sujet de Bangaki, mais les dirigeants du club catalan continueront de surveiller la progression du latéral portugais depuis les bureaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.



