Une nuit qui ne tolère aucune erreur : l'arbitre du Clasico dévoile sa méthode face à la pression

Dans une confrontation dont l'importance ne se limite pas au duel entre le Barça et le Real Madrid sur la pelouse, mais s'étend aux décisions arbitrales suivies par des millions de personnes à travers le monde, tous les regards se tournent vers Juan Martínez Munuera, à qui a été confiée la mission de diriger le Clásico de la terre, dans une atmosphère chargée de polémiques sportives et arbitrales en Liga.

La commission technique des arbitres de la Fédération espagnole de football a annoncé le choix de Munuera pour diriger la rencontre très attendue entre le Barça et le Real Madrid, dimanche soir, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, tandis que Javier Iglesias Villanueva se chargera de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Au vu de l'intérêt mondial que suscite le match, Munuera s'est exprimé sur le réseau « DAZN » au sujet de ses sentiments face à cette désignation, de sa manière de gérer la pression entourant la rencontre, ainsi que de la routine particulière qu'il tient à suivre avant les matches.

L'arbitre espagnol a déclaré : « Lorsqu'on reçoit une telle désignation, on ressent toujours de la gratitude pour la confiance de la commission, tout en étant conscient de la responsabilité que l'on endosse, comme toujours. Mais nous savons tous que ce match bénéficie d'un grand intérêt mondial, c'est pourquoi nous l'abordons avec calme, exactement comme le font les équipes. Durant la semaine, nous nous concentrons sur les compétitions européennes, puis nous portons notre attention sur les matches du week-end. »

Munuera a évoqué sa façon de gérer les critiques et les discussions autour de l'arbitrage, expliquant qu'il préfère s'éloigner du bruit médiatique et se concentrer sur son travail, en sélectionnant ce qu'il lit ou écoute.









Il a précisé : « De manière générale, j'ai tendance depuis longtemps à m'isoler de ce qui m'entoure, et à être très sélectif dans ce que je lis ou écoute. Les personnes de mon entourage savent qu'elles doivent filtrer beaucoup de choses, car nous devons vivre en paix et préserver la confiance à laquelle nous sommes habitués. »

L'arbitre du Clásico a également dévoilé quelques détails concernant la routine qu'il suit avec son équipe arbitrale avant le coup d'envoi des matches, soulignant que la musique est devenue une partie intégrante de leurs préparatifs, en plus de la révision des points qu'ils abordent lors de la réunion matinale.

Munuera a déclaré : « Nous avons développé notre routine, puisque nous mettons de la musique à tous les matches. Et juste avant d'entrer sur la pelouse, nous confirmons les points dont nous avions parlé auparavant lors de la réunion matinale, puis nous mettons une chanson qui nous est très particulière, en hommage à ce que nos familles nous ont apporté. »

Les propos de Munuera interviennent avant l'un des matches les plus attendus de la saison, à un moment où la rivalité entre le Barça et le Real Madrid impose une pression supplémentaire sur le corps arbitral, qui sera appelé à diriger la rencontre sous une large attention du public et des médias.



