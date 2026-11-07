Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa série de victoires remarquables, en signant sa septième victoire en Ligue 1 lors de la saison en cours 2026-2027, sur le score de 1-0 face à Troyes, samedi soir, dans le cadre de la dixième journée.

L'équipe de l'entraîneur Luis Enrique a scellé sa victoire ce soir grâce à Illia Zabarnyi, auteur de l'unique but de la rencontre à la 39e minute.

L'entraîneur Luis Enrique a retrouvé un chiffre en or de l'époque du Barça, puisque le technicien espagnol a égalé ce soir la meilleure série de victoires de sa carrière d'entraîneur : 11 victoires consécutives, le même chiffre qu'Enrique avait réalisé avec le Barça entre janvier et février 2015, selon les statistiques d'Opta.

Mais le record historique du Paris Saint-Germain reste supérieur à cela : l'équipe avait enchaîné 16 victoires consécutives entre décembre 2015 et février 2016, sous la direction de Laurent Blanc, selon les données de Stats du Foot.

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Sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain a inscrit 269 buts en Ligue 1 sous la direction d'Enrique, égalant ainsi le chiffre inscrit au nom de Laurent Blanc, sous lequel l'équipe avait marqué le même nombre de buts dans la compétition durant l'ère de la propriété qatarienne.

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