Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Une nuit digne de l'ère du Barça : Enrique égale son meilleur record et vise l'exploit de Blanc

Paris Saint-Germain vs Troyes
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
Luis Enrique
L. Blanc
France
Espagne

Une étape historique

Le Paris Saint-Germain a poursuivi sa série de victoires remarquables, en signant sa septième victoire en Ligue 1 lors de la saison en cours 2026-2027, sur le score de 1-0 face à Troyes, samedi soir, dans le cadre de la dixième journée.

L'équipe de l'entraîneur Luis Enrique a scellé sa victoire ce soir grâce à Illia Zabarnyi, auteur de l'unique but de la rencontre à la 39e minute.

L'entraîneur Luis Enrique a retrouvé un chiffre en or de l'époque du Barça, puisque le technicien espagnol a égalé ce soir la meilleure série de victoires de sa carrière d'entraîneur : 11 victoires consécutives, le même chiffre qu'Enrique avait réalisé avec le Barça entre janvier et février 2015, selon les statistiques d'Opta.

Mais le record historique du Paris Saint-Germain reste supérieur à cela : l'équipe avait enchaîné 16 victoires consécutives entre décembre 2015 et février 2016, sous la direction de Laurent Blanc, selon les données de Stats du Foot.

Prochains matchs
ATM

ATM

LaLiga

08 nov. 2026

BAR

BAR

Sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain a inscrit 269 buts en Ligue 1 sous la direction d'Enrique, égalant ainsi le chiffre inscrit au nom de Laurent Blanc, sous lequel l'équipe avait marqué le même nombre de buts dans la compétition durant l'ère de la propriété qatarienne.

À lire aussi : Vidéo : la 7e minute fait vibrer Lisbonne, les supporters du Sporting font leurs adieux à Ronaldo à leur manière

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google