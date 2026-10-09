Naples aborde la rencontre face à Frosinone, comptant pour la sixième journée de la Serie A, fort de sa supériorité historique dans les confrontations directes, tandis que son adversaire cherche à poursuivre sa série de résultats positifs et à réaliser une performance remarquable en ce début de saison.

Selon le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques, Naples s'est imposé lors de cinq de ses six matches disputés face à Frosinone en Serie A, tandis que leur dernière confrontation s'est soldée par un match nul 2-2, le 14 avril 2024, au stade Diego Armando Maradona.

Naples a inscrit au moins deux buts dans chacune des six confrontations précédentes, pour un total de 20 buts, soit une moyenne de 3,3 buts par match.









Naples a remporté ses six derniers matches disputés face aux équipes récemment promues en Serie A, inscrivant 15 buts et n'en encaissant que deux. Le club n'a connu une série de victoires consécutives plus longue face à ces équipes dans la compétition qu'à deux reprises : la première avec sept victoires entre 1987 et 1988, la seconde avec 15 victoires entre 2016 et 2019.

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Après son match nul 1-1 face à la Fiorentina lors de sa dernière rencontre, Naples pourrait concéder deux matches nuls consécutifs en Serie A pour la première fois depuis janvier dernier, lorsqu'il avait fait match nul lors de trois rencontres consécutives face à l'Hellas Vérone, l'Inter et Parme.

La dernière équipe récemment promue en Serie A à récolter au moins 10 points lors de ses cinq premiers matches de la saison était la Sampdoria, durant la saison 2012-2013, avec 11 points.

Frosinone, quant à lui, a récolté 10 points lors de ses cinq premiers matches de la saison 2026-2027. En cas de victoire lors de la prochaine rencontre, il deviendra la première équipe récemment promue à récolter au moins 13 points après les six premières journées d'une même saison en Serie A, depuis la Juventus lors de la saison 2007-2008, lorsqu'elle avait totalisé 13 points.

Naples n'a fait match nul qu'une seule fois lors de ses 23 derniers matches disputés en Serie A à la suite des trêves internationales, contre 16 victoires et 6 défaites.

Ce match nul s'était soldé par un score de 2-2 face au Genoa, le 16 septembre 2023. Plus précisément, Naples s'est imposé lors de sept de ses huit derniers matches disputés en championnat, contre une seule défaite.

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de Naples, a subi neuf défaites en Serie A au cours de l'année 2026. La dernière fois qu'il avait encaissé 10 défaites ou plus dans la compétition au cours d'une même année civile remonte à 2012, lorsqu'il en avait subi 11.









Frosinone devance toutes les équipes de Serie A cette saison en matière de nombre de passes qu'il concède à l'adversaire avant d'effectuer une action défensive, un indicateur connu sous le nom de « PPDA », avec une moyenne de 9,5 passes.

En revanche, Naples occupe la dixième place pour cet indicateur, avec une moyenne de 13,5 passes.

Frosinone a enregistré le plus grand nombre de contre-attaques rapides en Serie A cette saison, en ayant mené 13 attaques, dont 12 se sont conclues par un tir cadré.

À l'inverse, Naples occupe l'avant-dernière place, à égalité avec une autre équipe pour les deux indicateurs, n'ayant mené que deux contre-attaques rapides, dont l'une s'est conclue par un tir, tandis que Bologne ferme le classement sans avoir enregistré la moindre contre-attaque rapide ni le moindre tir qui en découle.

Matteo Politano a inscrit trois buts face à Frosinone en Serie A, soit un but toutes les 118 minutes. Le joueur n'affiche pas de meilleure moyenne face à aucune autre équipe de la compétition, à l'exception de Bénévent, contre qui il inscrit un but toutes les 99 minutes.

De manière générale, seuls Gonzalo Higuaín, Andrea Belotti et Duván Zapata, avec cinq buts chacun, ainsi que Suso, auteur de quatre buts, ont inscrit davantage de buts face à Frosinone en Serie A.

Giorgi Kvaratskhelia, le joueur de Frosinone, a marqué lors de ses trois derniers matches en Serie A et pourrait devenir le premier joueur de l'histoire du club à inscrire un but lors de quatre rencontres consécutives dans la compétition.

Matías Soulé avait lui aussi marqué lors de trois matches consécutifs en octobre 2023.

Kvaratskhelia est par ailleurs en tête du classement des joueurs les plus performants dans les dribbles en Serie A cette saison, avec 16 dribbles réussis.