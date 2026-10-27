Une nouvelle idée de Flick : le Clasico offre à une star du Barça la chance de sa vie

Le Néerlandais Frenkie de Jong, star du Barça, a retrouvé les terrains lors du Clasico face au Real Madrid dimanche dernier, après s'être remis d'une déchirure des ligaments contractée lors de la Coupe du Monde 2026.

Âgé de 29 ans, De Jong a prouvé qu'il s'était totalement remis de cette grave blessure, malgré sa participation au poste de milieu offensif, qui n'est pas son poste naturel.





Le quotidien catalan « Sport » rapporte que l'ancien joueur de l'Ajax refuse d'abandonner ou de rester en dehors des plans du club catalan ; un point qu'il avait clairement affirmé il y a quelques jours, et sur lequel il campe toujours.

Dans des déclarations à la chaîne néerlandaise « Ziggo Sport », De Jong a confié : « Je ne suis jamais resté longtemps sur le banc, et j'espère ne pas avoir à le faire cette saison. Je suis aujourd'hui en pleine forme physique et je gagne en puissance de jour en jour, et j'espère obtenir davantage de temps de jeu prochainement. »

Il a ajouté : « Je suis conscient que mon retour doit être progressif, mais mon objectif à long terme est de jouer régulièrement et de retrouver le onze de départ le plus vite possible. »

Après s'être remis d'une déchirure du ligament collatéral médial du genou droit — une blessure contractée lors de sa participation à la Coupe du Monde avec la sélection néerlandaise —, l'entraîneur Hansi Flick l'a intégré au groupe pour les matches de Liga face au Real Betis et de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, mais il est resté sur le banc lors de ces deux rencontres.

Il a toutefois eu l'occasion de participer au Clasico, entrant en jeu à la place de Fermín López et disputant 16 minutes. L'entraîneur du Barça l'a utilisé au poste de milieu offensif, un poste nouveau pour l'international néerlandais, qui a néanmoins livré une prestation de haut niveau.

Flick a déclaré au sujet de la participation de De Jong au Clasico : « Il s'est très bien entraîné et nous apporte beaucoup de force avec le ballon. Il était très important pour nous qu'il joue quelques minutes. »

L'international néerlandais est conscient de la concurrence acharnée pour les deux postes réservés aux milieux défensifs (dans le dispositif à double pivot), mais il n'éprouve ni inquiétude ni appréhension : il croit en son talent.

Pour l'heure, Flick s'appuie sur Pedri et Rodri dans l'axe du milieu de terrain, tandis que Gavi et Marc Bernal se disputent également ces rôles.

Quant au changement de poste pour évoluer comme milieu offensif, il lui ouvre une nouvelle opportunité de s'assurer du temps de jeu ; car ce poste — actuellement occupé par Fermín López — est devenu en quelque sorte vacant à la suite de la blessure de Dani Olmo.



