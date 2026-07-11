Une nouvelle espèce vient d’être officiellement nommée « Surprise du Mondial » !

Après avoir brillé sous les couleurs du Cap-Vert lors de la Coupe du monde 2026, le gardien Fozinia a reçu un hommage pour le moins original : un nouveau mollusque marin découvert dans les Caraïbes par le biologiste espagnol Jesús Ortía porte désormais son nom.

Ce gardien chevronné, âgé de 40 ans, répond en réalité au nom de « Josimar José Ivorra Díaz », mais il a choisi d'arborer « Fozinia » sur son maillot en hommage à sa grand-mère disparue.

Ortia a baptisé l’espèce découverte « Aldisa Fozinia », soulignant le rôle prépondérant joué par le gardien, et expliquant que la couleur rouge de l’espèce symbolise la performance de Fozinia face à l’Espagne, ainsi que son brillant parcours lors du match nul (0-0) lors de la première journée de la Coupe du monde 2026, selon la BBC.

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Grâce à lui, le Cap-Vert décroche son tout premier point en Coupe du monde avant de poursuivre son parcours jusqu’en seizièmes de finale, où il quitte la compétition sur une défaite honorifique 3-2, après prolongation, face à l’Argentine tenante du titre.

Le Cap-Vert est ainsi le deuxième plus petit pays à avoir atteint la phase finale de la Coupe du monde.

Ses performances éclatantes lui ont valu une ascension fulgurante sur les réseaux sociaux : son nombre d’abonnés Instagram est passé de 50 000 à 17,4 millions.

Professeur émérite à l’université d’Oviedo et décoré de l’Ordre du Mérite du Cap-Vert en 2023, Ortia est connu pour sa passion pour la biologie marine et le football. Il a déjà donné les noms de footballeurs à des espèces qu’il a découvertes, parmi lesquelles le gardien costaricain Keylor Navas.