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Une ministre turque réagit au transfert de Salah à Trabzon : je suis déçue !

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Elle souhaitait voir « Mo » rejoindre ce club

La ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Özdemir Göktaş, a réagi au transfert de la star égyptienne Mohamed Salah au club de Trabzonspor, dans le cadre d'un transfert libre.

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Selon le site turc « 61saat », Mahinur Özdemir Göktaş est l'une des supportrices du club turc de Beşiktaş, considéré comme un rival acharné de l'équipe dont le Pharaon égyptien a récemment endossé le maillot.

La ministre, connue pour son soutien au club de Beşiktaş, avait déclaré il y a une semaine seulement, lorsque le nom de Salah était associé au club en noir et blanc : « J'espère que Salah rejoindra Beşiktaş. »

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Son nouveau commentaire est intervenu lors de sa participation à un événement, où elle a été interrogée sur la conclusion du transfert par Trabzonspor. Elle a répondu : « Je suis déçue. Il y a une semaine seulement, nous en parlions, et l'on disait que Trabzonspor était sur le point de le recruter. »

La ministre turque a ajouté : « Au moins, il vient en Turquie et il portera haut notre drapeau. Trabzonspor est à nous et Beşiktaş est à nous, et que la meilleure équipe gagne. »

Elle a poursuivi : « Le peuple turc adore Salah, nous aurions souhaité qu'il porte le maillot de Beşiktaş, et il porte désormais celui de Trabzonspor. Nous espérons que sa voie sera ouverte et qu'il livrera de bonnes performances ici. »

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Le capitaine de la sélection égyptienne a signé un contrat de deux saisons avec le club turc, jusqu'à l'été 2028, avant d'apparaître sur la pelouse vêtu du maillot numéro 10, aux côtés du président du club Ertuğrul Doğan, lors d'une cérémonie de présentation exceptionnelle qui a attiré tous les regards du monde du sport international.


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