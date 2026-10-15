La star marocaine Ayyoub Bouaddi est entrée en jeu en seconde période lors de la rencontre entre son équipe, Manchester City, et le Paris Saint-Germain, et a une nouvelle fois impressionné tout le monde par sa maturité et son influence sur le rendement de la formation anglaise.

Malgré la défaite de son équipe (4-2) mercredi soir à l'Etihad Stadium, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le jeune milieu de terrain a incarné la révolte de City et a confirmé, après sa superbe prestation face à Porto lors du premier match de la compétition, qu'il était un joueur à part.

Le média français "Foot Mercato" a salué la prestation du prometteur international marocain, qui s'est particulièrement illustré en seconde période du match entre Manchester City et le Paris Saint-Germain.

Le site a commenté sa performance en ces termes : "Il n'a fallu que quelques minutes à Ayyoub Bouaddi pour changer la physionomie du jeu de Manchester City. Entré en seconde période lors du match de son équipe contre le Paris Saint-Germain, alors que City était mené de trois buts à zéro, le jeune milieu de terrain, qui a célébré son dix-neuvième anniversaire il y a quelques jours, a livré une prestation de classe mondiale, malgré la défaite de son équipe 4-2."

Et d'ajouter : "Par son énergie, sa justesse technique et sa capacité à diriger l'équipe, l'international marocain a incarné, de manière générale, la révolte de City en seconde période. L'ancien joueur de Lille a une fois de plus prouvé qu'il possédait déjà la capacité de briller dans les plus grands matchs européens."

Le média français poursuit : "Dès son entrée, Bouaddi, qui a remplacé un Rayan Cherki décevant, a apporté l'énergie et la maîtrise qui avaient manqué au milieu de terrain de Manchester City en première période. Grâce à ses déplacements plus vifs, les hommes d'Enzo Maresca ont retrouvé de la fluidité dans leur circulation de balle et disposé de davantage de solutions pour déstabiliser la défense parisienne. Le milieu marocain s'est rapidement imposé comme un relais précieux, capable de conserver le ballon sous pression, mais aussi de jouer intelligemment vers l'avant."

Son influence s'est manifestée à la 75e minute, lorsqu'il a adressé un centre parfait à Erling Haaland, permettant à l'attaquant norvégien d'inscrire son deuxième but de la rencontre.

Cette dernière prestation confirme le talent prometteur qu'il avait affiché lors du match d'ouverture de la Ligue des champions contre Porto. Lors de sa première titularisation avec Manchester City dans la compétition, Bouaddi avait impressionné tout le monde par son calme, sa maturité et la précision de ses passes dans la victoire de la formation anglaise (2-0).

La prestation du jeune Marocain a été largement saluée, notamment par son entraîneur et ses coéquipiers. Face au Paris Saint-Germain, et dans des conditions plus difficiles, il a prouvé que ses débuts n'avaient pas été un simple feu de paille : bien qu'ayant débuté sur le banc, il est parvenu à peser sur le cours du match et à révéler tout son potentiel.

Si Manchester City n'a pas réussi à créer la sensation face au Paris Saint-Germain après avoir été mené trois buts à zéro, l'entrée de Bouaddi restera sans aucun doute l'un des principaux motifs de satisfaction du technicien Enzo Maresca lors de cette soirée européenne.

L'international marocain (10 sélections) a obtenu la note de 7 sur 10 de la part de la rédaction de "Foot Mercato", au terme d'une copie quasi parfaite : 100 % de duels remportés, 93 % de passes réussies et, surtout, 8 ballons récupérés (le meilleur total individuel du match, à égalité avec Vitinha, mais en 45 minutes seulement).

Le média conclut son analyse ainsi : "Cette défaite met en lumière les faiblesses actuelles de Manchester City, mais elle pourrait aussi constituer une étape supplémentaire dans la progression d'un talent prometteur qui n'a pas fini de faire les gros titres."



