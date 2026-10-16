La Roma aborde la réception de Gênes avec l'intention de poursuivre sa domination historique sur sa pelouse, mais le club romain fait face à un test qui dépasse la simple récolte de points, après deux matches nuls lors des deux dernières journées. Entre le désir des Giallorossi de retrouver le goût de la victoire et l'ambition de Gênes de confirmer son réveil, les chiffres révèlent des paradoxes saisissants avant cette affiche de la septième journée de Serie A au stade Olympique.

- La malédiction de l'Olimpico : la Roma n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 40 derniers matches à domicile face à Gênes en Serie A, avec 33 victoires et 6 matches nuls. Elle est également invaincue lors des 23 dernières confrontations consécutives entre les deux équipes sur son terrain, tandis que la dernière victoire de Gênes à l'extérieur contre la Roma remonte à janvier 1990.

- L'occasion d'atteindre un total absent depuis des années : la Roma a récolté 14 points lors des 6 premières journées, soit un point de moins que sur la même période la saison dernière. Elle peut atteindre au moins 17 points après la septième journée pour la première fois depuis la saison 2014-2015.

- Le spectre des matches nuls : la Roma a concédé le nul lors de ses deux dernières rencontres face à l'Inter et à Côme, et pourrait enregistrer trois matches nuls consécutifs en championnat pour la première fois depuis février 2022, lorsque José Mourinho était à sa tête.

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- La forteresse de l'Olimpico : la Roma est invaincue lors de ses 15 derniers matches à domicile en championnat, avec 11 victoires et 4 matches nuls. Sa dernière défaite sur sa pelouse remonte à novembre 2025 face à Naples, selon les données du réseau de statistiques « Opta ».

- Supériorité offensive contre fragilité défensive : la Roma a inscrit 13 buts dans le jeu, à égalité avec l'Inter, tandis que Gênes en a encaissé 11 de la même manière, un total que seules la Fiorentina et Venise dépassent, avec 12 buts chacune.

- De Rossi entre passé et présent : Daniele De Rossi a dirigé 30 matches sur le banc de la Roma entre janvier et septembre 2024, avec 13 victoires, 10 matches nuls et 7 défaites. Il avait auparavant disputé 616 matches sous le maillot du club, pour 63 buts inscrits, ce qui le place au deuxième rang des joueurs les plus utilisés en matches officiels derrière Francesco Totti (786 matches).

- Dybala, une menace pour Gênes : Paulo Dybala est le joueur de la Roma qui a disputé le plus de minutes en championnat cette saison, avec un total de 496 minutes. L'Argentin a marqué 9 buts face à Gênes dans la compétition, et c'est également contre cet adversaire qu'il avait signé le premier de ses quatre triplés en Serie A, sous le maillot de la Juventus en 2017.

- Gênes cherche à briser le sort : Gênes s'est imposé 2-1 face à la Roma lors de leur dernière confrontation, en mars dernier, mais n'a plus signé deux victoires consécutives contre les Giallorossi depuis 2011.

- Un réveil après 10 matches : Gênes a retrouvé le chemin du succès lors de sa dernière victoire contre la Fiorentina, après être resté sans gagner pendant 10 rencontres consécutives, avec 3 matches nuls et 7 défaites. Le club peut enchaîner deux victoires de suite pour la première fois depuis avril dernier.

- Osmajić à la poursuite d'un record historique : Miloutine Osmajić a inscrit 3 buts lors de ses 5 premiers matches avec Gênes en championnat. Depuis l'instauration de la victoire à trois points lors de la saison 1994-1995, seuls trois joueurs ont marqué 4 buts ou plus lors de leurs 6 premiers matches avec le club : Krzysztof Piątek (8 buts), Diego Milito et Marco Borriello (5 buts chacun).