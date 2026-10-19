Le brouillard dense à Paris a provoqué le retard du vol charter qui devait transporter la délégation du Barça vers la capitale française, lundi matin, en préparation du duel face au Paris Saint-Germain lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le quotidien catalan "Sport" a indiqué que le vol, dont le décollage était prévu depuis l'aéroport d'El Prat à Barcelone à 10h30 du matin, a été retardé en raison des conditions météorologiques, dans un contexte de perturbations qui ont également affecté les vols à destination de Paris.

Barcelone prévoyait d'arriver dans la capitale française en milieu de journée, afin de permettre aux joueurs de déjeuner et de bénéficier d'un temps de repos avant la séance d'entraînement du soir, programmée à 18h30.

Hansi Flick, l'entraîneur de Barcelone, et Pedri, joueur de l'équipe, doivent tenir une conférence de presse à 17h45, avant le début de l'entraînement.

La délégation barcelonaise attend d'obtenir l'autorisation nécessaire au décollage de l'avion, avec l'espoir que le retard ne se prolonge pas trop longtemps, afin que l'équipe puisse mener à bien son programme de préparation pour la rencontre tant attendue face au Paris Saint-Germain, sans perturbation supplémentaire.

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Ce retard survient après les difficultés rencontrées récemment par Barcelone lors de son vol retour depuis Séville, à l'issue du match contre le Real Betis, en raison des mauvaises conditions météorologiques. Les ennuis de déplacement se renouvellent donc pour le club catalan avant l'un de ses rendez-vous européens les plus importants.