Une malédiction particulière… L’Espagne échappera-t-elle à la « catastrophe allemande » en Coupe du monde ?

L'Allemagne a encore échoué en Coupe du monde : son élimination face au Paraguay aux tirs au but n'était pas un simple accident de parcours, mais le dernier épisode d'une histoire qui s'est transformée en véritable cauchemar pour les quadruples champions du monde.

Depuis son sacre au Maracanã en 2014, la Nationalmannschaft peine à retrouver son niveau lors des phases finales.

Selon le journal « Marca », une malédiction similaire menace désormais l’Espagne, que la « Roja » espère conjurer jeudi prochain face à l’Autriche.

Car si une nation peut se reconnaître dans le miroir allemand, c’est bien l’Espagne : les deux sélections ont conquis le toit du monde, dominé leur époque, puis mesuré la difficulté de s’y maintenir.

2018… Le début du déclin allemand

Le déclin s’est matérialisé dès la Coupe du monde 2018 en Russie. Quatre ans après le sacre, la Mannschaft a connu l’un des plus grands désastres de son histoire récente.

Logée dans un groupe comprenant la Suède, le Mexique et la Corée du Sud, elle n’a remporté qu’une seule rencontre et a terminé à la dernière place. Une sortie prématurée aussi surprenante que douloureuse pour une sélection habituée à briguer le titre.

Ce revers n’était pas un simple accident : la tendance s’est confirmée au Qatar en 2022. Lors de la phase de groupes, l’Allemagne a été tirée au sort face à l’Espagne et n’a remporté qu’une seule rencontre, terminant à la troisième place.

Le Japon et l’Espagne ont ainsi accédé aux huitièmes de finale, tandis que l’Allemagne faisait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes pour la deuxième édition consécutive.

Le chapitre suivant s’ouvre : la défaite aux tirs au but contre le Paraguay prolonge une série noire qui s’étire depuis plus d’une décennie. Depuis la nuit magique de Rio, la Mannschaft n’a plus frôlé les phases à élimination directe de la Coupe du monde… La malédiction du champion la hante toujours.

Un miroir dans lequel l’Espagne refuse de se reconnaître

L’histoire récente de l’Espagne présente des similitudes inquiétantes. Après avoir remporté la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, « La Roja » a connu un effondrement immédiat au Brésil en 2014.

Placée dans un groupe comprenant les Pays-Bas, le Chili et l’Australie, elle n’a remporté qu’une seule rencontre et a terminé troisième, éliminée dès la phase de poules.

Quatre ans plus tard, en Russie, la tendance s’est légèrement inversée : la Roja a terminé en tête d’un groupe comprenant le Portugal, l’Iran et le Maroc, mais avec une seule victoire au compteur.

Son parcours s’est achevé prématurément en huitièmes de finale face à la Russie, lors d’une séance de tirs au but qui a conclu un match terne et décevant.

Le même scénario s’est reproduit au Qatar en 2022 : l’Espagne a de nouveau été éliminée en huitièmes de finale, cette fois par le Maroc.

La différence avec l’Allemagne, c’est que la « Roja » a malgré tout pu nourrir l’optimisme : elle a atteint les demi-finales de l’Euro 2020 (disputé en 2021) et remporté l’Euro 2024, preuve qu’elle demeure une puissance continentale.

La Coupe du monde demeure néanmoins le grand défi : depuis son sacre à Johannesburg, la Roja n’a pas retrouvé le sommet de la compétition.

Deux éliminations en huitièmes de finale et une sortie dès la phase de groupes dessinent un bilan bien trop modeste pour une sélection habituée à l’excellence.

C’est pourquoi le match de jeudi contre l’Autriche revêt une importance particulière. Au-delà du résultat immédiat, l’Espagne cherche à maintenir une dynamique susceptible de briser la « malédiction de l’Allemagne » qui la poursuit depuis 2014. La malédiction du champion est bien réelle : les statistiques le confirment et les précédents l’attestent.

L’Espagne refuse de devenir le prochain grand contre-exemple. Après avoir conquis les sommets en Afrique du Sud, elle veut prouver qu’un retour au sommet reste possible.