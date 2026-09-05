Une machine offensive aux erreurs fatales : un visage effrayant et un autre inquiétant pour le Real Madrid

La performance du Real Madrid en début de saison a révélé une équipe à deux visages, qui apparaît sous une forme totalement différente lorsqu'elle joue au stade Santiago-Bernabéu par rapport à ses matchs à l'extérieur. Elle se montre puissante et décisive offensivement, mais souffre de ruptures défensives et d'erreurs individuelles qui suscitent une certaine inquiétude.

Selon le journal espagnol AS, le Real Madrid est capable d'être un ouragan ou bien de simples pluies tropicales intenses mais supportables pour ses adversaires.

L'équipe possède une force colossale en attaque, mais souffre de ruptures en défense qui dépassent la responsabilité du quatuor arrière pour devenir celle du groupe tout entier.

L'équipe se présente comme un prédateur doté des crocs d'un tigre à dents de sabre, mais elle a tendance à se laisser à découvert au cœur des batailles, peut-être en raison d'un excès de confiance.

Le Real Madrid actuel possède deux visages, avec une capacité à conclure qui correspond à sa réalité d'équipe encore en construction. C'est une machine redoutable, mais qui a besoin de resserrer quelques-uns de ses boulons, et qui semble par conséquent inachevée.

Les observations les plus marquantes lors des premières journées portent sur l'écart entre le jeu à domicile et à l'extérieur, sachant qu'une baisse de niveau loin de son fief est envisageable au football, chose habituelle et logique.

Mais l'équipe de Mourinho offre une image totalement différente lorsqu'elle joue sur les terrains de ses adversaires : le Real Madrid a inscrit quatre buts face à la Real Sociedad comme face à Malaga, réalisant deux larges victoires qui lui ont permis de s'imposer facilement et ont renforcé sa confiance en lui à travers un festival de buts.

En réalité, il ne s'agit pas uniquement des buts, car il existe d'autres chiffres : au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid tire en moyenne 10 ballons cadrés, tandis qu'il n'en encaisse que deux.

L'autre visage

Mais les choses étaient totalement différentes à l'extérieur, où le match d'ouverture en championnat, au stade Cornellà-El Prat, a atteint un degré de difficulté élevé, car la domination ne s'est pas traduite sur le terrain de la même manière.

L'avantage semblait revenir au Real Madrid face à l'Espanyol, mais il a beaucoup souffert pour décrocher la victoire, tirant un tiers de tirs en moins, avec 7 tirs entre les poteaux et la barre, et inscrivant six buts de moins.

L'efficacité offensive apparaît moindre à l'extérieur, surtout après que l'équipe a été incapable de marquer au stade La Cartuja, chose exceptionnelle : le Real Madrid n'avait échoué à marquer que lors d'un seul match sur ses 24 derniers, face au Barça lors du Clasico le 10 mai.

L'équipe encaisse également à l'extérieur le double des tirs qu'elle subit à domicile, avec quatre tirs par match.



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Ruptures défensives

L'analyse des deux visages du Real Madrid s'étend également aux ruptures défensives, car il s'agit bel et bien de cela : des ruptures et des erreurs qui auraient pu être évitées, et dont l'impact est donc doublement douloureux.

Le but encaissé face à l'Espanyol a résulté d'un manque de coordination entre Valverde, qui en porte la plus grande responsabilité, et la ligne défensive lors du marquage de Calatrava.

Quant au but encaissé face à la Real Sociedad, il est venu d'une série d'erreurs manquant de tranchant, de la part de Konaté et Carreras, pour stopper le contre, tandis que le but d'hier au stade La Cartuja a résulté d'une erreur de Valverde après qu'il a perdu son marquage sur le ballon renvoyé du corner.

Ces erreurs ne relèvent pas d'un dysfonctionnement tactique, et ne signifient pas non plus que l'équipe est mal construite. Ce sont plutôt des erreurs individuelles qui passent inaperçues dans le contexte de larges victoires, mais qui deviennent particulièrement douloureuses lorsque les résultats sont serrés.

Ces erreurs suscitent l'inquiétude, surtout avant les prochains matchs qui ne tolèrent aucune erreur, car en commettre pourrait faire tomber l'équipe. Ce sont des boulons qu'il faut resserrer, et des étincelles électriques dans les câbles d'une machine encore en construction.

Frais et fatigué

L'équipe merengue connaît le goût de la défaite et du recul, l'entraîneur Mourinho ayant déjà déclaré sur un ton ironique durant la préparation de la saison que l'équipe possédait en réalité trois visages : « frais, fatigué et très fatigué ».

L'entraîneur a réussi, avec le temps, à se débarrasser de la dernière version, chose naturelle après avoir dépassé la période de préparation et récolté les fruits du travail physique. Toutefois, les traits « fatigués » continuent d'apparaître sur le Real Madrid et sur des noms bien précis, au premier rang desquels Bellingham, reflet inévitable de son intégration tardive à la préparation en raison de sa participation à la Coupe du monde avec l'Angleterre, son carburant physique s'épuisant à partir de la 70e minute, ce qui réduit inévitablement le rythme de rotation de l'équipe.

Ces détails actuels indiquent qu'il n'y a pas lieu de sonner l'alarme ou de tirer la sonnette d'alerte, mais ils révèlent un projet qui n'a pas encore atteint son apogée et qui a besoin de poursuivre sa construction.

Le Real Madrid affiche une force féroce en attaque tout en générant un nombre colossal d'occasions, mais le manque de concentration défensive fait un peu de bruit, exposant ses deux visages contradictoires : entre son stade Santiago-Bernabéu où il inscrit quatre buts, et l'extérieur où il n'en a marqué que deux, jusqu'à son échec à marquer la nuit dernière. La machine redoutable a donc encore besoin de resserrer ses boulons, car elle demeure inachevée.



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