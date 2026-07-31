L'attaquant grec Vangelis Pavlidis a répondu à l'intérêt du Barça en brillant avec son club de Benfica lors des qualifications pour la Ligue Europa.

Le journal AS rapporte que le Barça surveille Pavlidis, à la lumière des évolutions des dossiers Julian Alvarez et Ferran Torres, alors que l'attaquant grec continue de livrer des prestations éblouissantes avec Benfica.

Pavlidis a mené Benfica à écraser Saint-Gall lors du match retour du deuxième tour préliminaire qualificatif pour la Ligue Europa.

Benfica devait renverser sa défaite 2-1 concédée à l'aller en Suisse, et y est parvenu avec une performance solide portée par l'attaquant grec, auteur de 4 buts, un « super hat-trick », lors d'une soirée où Benfica s'est imposé sur un score de cinq buts à zéro.

AS a souligné : « Ce fut assurément une soirée exceptionnelle pour l'attaquant grec, dans une tentative de séduire le Barça, qui suit le joueur avec le plus grand intérêt. »

Et si Pavlidis devient l'option finale, les négociations avec Benfica ne seront pas du tout faciles, car l'entraîneur Marco Silva et le club portugais comptent sur le joueur, dans une saison qui a déjà débuté pour eux.

L'attaquant grec est l'un des buteurs les plus prolifiques en dehors des cinq grands championnats européens. Lors de la saison 2025-2026, Pavlidis a signé sa troisième saison consécutive en franchissant la barre des 30 buts, et il a également bouclé sa cinquième saison consécutive au-delà des 20 buts, au cours de ses passages avec le club néerlandais de l'AZ Alkmaar et le club portugais de Benfica.

À Alkmaar, il a inscrit 25 buts lors de la saison 2021-2022, 22 buts lors de la saison 2022-2023 et 33 buts lors de la saison 2023-2024.

Ces chiffres ont poussé Benfica à investir 18 millions d'euros pour le recruter, une somme que le joueur a prouvé mériter pleinement, après avoir marqué 30 buts lors de ses deux premières saisons avec le club portugais.