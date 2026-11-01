Une légende française dévoile l'erreur fatale de Mbappé dans le dossier du Ballon d'Or

La polémique autour du Ballon d'Or se poursuit en France, après que sa plus grande vedette, Kylian Mbappé, a perdu le trophée avec 28 points de retard sur Harry Kane.

L'ancienne star des Bleus, Bixente Lizarazu, a analysé sur la chaîne Téléfoot les raisons pour lesquelles Mbappé a décroché la deuxième place, pointant les causes qui lui ont peut-être coûté les quelques voix dont il avait besoin pour remporter le Ballon d'Or.

Il a déclaré : « Il nous a offert une Coupe du monde formidable ; je pensais qu'il était un capitaine stable de l'équipe de France, porteur d'un message fort pour le groupe. Mais ensuite, avec le Ballon d'Or, il a totalement perdu le contrôle. Ça ne m'a pas plu du tout. »

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Il a poursuivi : « Il a glissé vers une attitude individualiste excessive, manquant d'humilité, centrée sur sa propre promotion et ignorant quelque peu les autres. Il a donné l'impression d'être le seul qui compte et qu'il n'existait personne d'autre que lui. Est-ce que cela lui a nui ? Je ne le crois pas, car au final, la décision était entre les mains de 100 journalistes de 100 pays. »

L'ancienne star sacrée championne du monde en 1998 a ajouté : « Mbappé doit désormais revenir en équipe de France en se concentrant sur le collectif. Car quoi qu'il arrive, ce sont les valeurs d'équipe qui mèneront la France à la victoire. Et il sort d'une période où il n'a remporté aucun titre avec ses clubs ou ses sélections nationales. »

Et il l'a laissé sur une dernière idée pour l'avenir, en déclarant, selon les propos rapportés par le journal Marca : « Tu peux marquer beaucoup de buts, mais tu dois aider ton équipe à gagner. C'est le plus important. »

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