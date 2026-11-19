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Luis Figo, légende du Real Madrid et ambassadeur de Betfair, croit en la capacité de Vinícius Júnior à retrouver son meilleur niveau, même si le début de saison du Brésilien a été loin de ce à quoi il aspirait.

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Le quotidien AS a publié les déclarations de Figo, accordées à Betfair, dans lesquelles il affirme : « Vinícius retrouvera son niveau et son statut grâce à la qualité qu'il possède. »

Il a ajouté : « Il est normal que son niveau soit affecté. Tous les grands joueurs peuvent traverser des périodes où ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes, mais je pense que cela n'a rien à voir avec sa qualité. Je suis certain qu'il retrouvera son statut et son niveau habituel, et qu'il redeviendra un joueur capable de faire la différence. »

Ce n'est pas la première fois que Luis Figo affiche son soutien et sa confiance envers la star brésilienne. En mars dernier, lorsque Vinícius avait manqué un penalty lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City, Figo s'était empressé de soutenir le joueur brésilien.

Il avait alors déclaré : « Mon conseil à Vinícius concernant les penalties ? Qu'il continue à les tirer. Seuls ceux qui les tirent les ratent. »

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Au match retour, un autre penalty a été sifflé. Vinícius s'est chargé de le tirer, exactement comme Figo le lui avait conseillé, et l'a transformé. Il a ensuite inscrit un autre but, permettant au Real Madrid de s'imposer 2-1.

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En l'absence de Vinícius, suspendu pour quatre matchs en Liga, Yan Diomande a occupé son poste.

L'Ivoirien n'a pas ressenti de pression face à cette responsabilité. Au contraire, il a continué à progresser, prouvant, aux yeux du Ballon d'or 2000, sa capacité à devenir un élément important du Real Madrid actuel.

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« Diomande s'est intégré progressivement dans un club qui, naturellement, est très exigeant, comme le Real Madrid. Il a aussi su saisir les occasions qui se sont présentées à lui. Il joue désormais plus régulièrement, et il ne fait aucun doute que c'est un joueur capable de faire la différence, rapide et doué pour marquer des buts », a déclaré Luis Figo.

Figo a ensuite évoqué l'aspect qui retient peut-être le plus son attention chez l'Ivoirien, à savoir son sens du sacrifice pour l'équipe : « Quand on le regarde jouer, il ne donne peut-être pas l'impression d'être un joueur doté d'une technique très raffinée, mais c'est un joueur très tranchant et très direct, qui cherche toujours à se projeter vers le but adverse. Il possède aussi une qualité importante aux yeux de tous les supporters du Real Madrid : il participe activement aux tâches défensives. »

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Il a insisté : « Je pense que c'est extrêmement important pour une équipe comme le Real Madrid, ainsi que pour la compétition en général. »

Luis Figo a également tenu à saluer le rôle d'Arda Güler, l'un des joueurs qui affichent un niveau supérieur aux attentes.

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« Je pense que Güler joue désormais un rôle majeur qui lui permet de montrer sa qualité. C'est un joueur important dans la construction des attaques grâce à ses qualités techniques, et parce que c'est un joueur qui aime créer le jeu. Il possède de nombreux atouts, et c'est pourquoi il démontre ses capacités à travers la régularité de son niveau », a déclaré la légende portugaise.

Luis Figo s'est dit convaincu que l'entraîneur José Mourinho est à l'origine de ces progrès dans les performances du joueur.

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« Bien sûr, le mérite en revient à Mourinho. Le Real Madrid traverse une excellente période sur le plan du niveau, et cela tient aussi aux décisions de l'entraîneur. Les changements qu'il a apportés à l'équipe se sont traduits par de bons résultats, en plus de certains ajustements au niveau des joueurs », a-t-il déclaré.

Il a expliqué : « Les résultats prouvent que le Real Madrid est actuellement l'une des équipes les plus stables et les mieux préparées. Je pense que ce qui a changé, c'est l'engagement de tous les joueurs dans le travail défensif. »

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Il a conclu : « Il est naturel, compte tenu de la qualité dont ils disposent, qu'ils aient la capacité de faire la différence en attaque, ce qui permet au Real de trouver facilement le chemin des filets. Par conséquent, lorsque vous trouvez l'équilibre sur le plan défensif et que vous ne laissez pas d'occasions à l'adversaire, cela explique la série positive que réalise actuellement le Real. »