Steve McManaman, légende du Real Madrid, a pronostiqué une victoire des Merengue face au Barça, sur le score de 3-1, lors du Clasico tant attendu, dimanche soir, sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a publié les déclarations de McManaman, qu'il a tenues lors de son entretien avec la plateforme 365Scores.

McManaman a déclaré : « Je pronostique une victoire du Real Madrid sur le score de 3-1, mais attendons de voir ce qui va se passer. Ce match échappe toujours aux pronostics. »

Il a ajouté : « Ce sera un match extrêmement disputé, car les deux équipes ont la capacité de trancher les confrontations importantes. »

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Il a souligné que les petits détails seront décisifs, au premier rang desquels l'exploitation des occasions devant le but et la gestion de la pression dans les moments cruciaux.

McManaman a estimé que l'absence du joueur brésilien Vinicius Junior serait très lourde de conséquences, expliquant que Vinicius est capable de changer le cours du match grâce à sa vitesse et à ses qualités dans les duels individuels face aux défenseurs.

McManaman ne pense pas que Kylian Mbappé soit à lui seul en mesure de compenser cette absence, puisqu'il a déclaré : « Mbappé possède de grandes qualités, bien sûr, mais ce sont deux joueurs totalement différents, et on ne peut pas compenser tout ce qu'apporte Vinicius simplement en alignant un autre joueur à sa place. »

Partant de là, McManaman estime que José Mourinho, l'entraîneur des Merengue, sera appelé à trouver la solution tactique appropriée pour préserver le danger offensif du Real Madrid malgré l'absence de sa star brésilienne.

L'ancien joueur du Real Madrid a par ailleurs choisi Kylian Mbappé au détriment de Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or.

Il a répondu sans hésiter : « Je choisirais Mbappé. C'est un joueur capable de faire la différence et de marquer des buts dans les matches les plus importants, et il possède l'expérience nécessaire pour gérer la pression. »

McManaman a également fait l'éloge de la star du Barça, mais il s'en est tenu à son choix, en déclarant : « Yamal est un joueur extrêmement talentueux, et il a affiché un très grand niveau malgré son jeune âge, mais si je devais choisir entre les deux maintenant, je voterais pour Mbappé. »