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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Une légende du Real Madrid disculpe Vinicius : "Il n'a pas craché" !

Vinicius Junior
Real Madrid
Real Madrid vs Villarreal
Villarreal
LaLiga
J. Valdano
Brésil
Espagne
Argentine

Au milieu des demandes de sa suspension pour le Clasico

Alors que le Real Madrid attend une sanction sévère qui pourrait priver Vinicius Junior du Clasico après avoir poussé un employé de la Liga, la légende du club madrilène Jorge Valdano est sortie du silence pour renverser la table et défendre avec véhémence la star brésilienne, assurant que son geste face à Villarreal ne traduisait aucune intention malveillante ni la moindre bassesse.

Dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Valdano a évoqué le geste de Vinicius, qui a tiré les cheveux du défenseur de Villarreal Salisu, l'action qui lui a valu une exclusion directe à la 73e minute : « C'est un geste totalement spontané. »

La légende et ancien entraîneur du Real Madrid s'est exprimée, lors de son analyse sur la chaîne Movistar, au sujet du carton rouge direct reçu par Vinicius lors de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, remportée 1-0 par la Maison Blanche.

Valdano a entamé son propos par une comparaison frappante pour disculper le joueur du Real Madrid : « Cela montre la différence entre un crachat, par exemple, et ce qui s'est passé ici. »

Il a ensuite expliqué les motivations de Vinicius à cet instant : « C'est un geste purement instinctif. Le joueur se sent cerné, il veut se débarrasser de son adversaire, et il le fait de la manière la plus illicite possible. »

Jorge Valdano a conclu par une formule tranchante qui va enflammer le débat en Espagne : « Je ne vois aucune intention, ni aucune saleté dans l'action » au cours de laquelle Vinicius a tiré les cheveux de Salisu, le joueur de Villarreal.

Cette défense de Valdano intervient à un moment extrêmement délicat, puisque Vinicius risque une suspension d'au moins deux matches, ce qui menace de le faire manquer le Clasico très attendu face au Barça le 25 octobre, sans oublier l'épisode où il a poussé un employé de la Ligue espagnole sur le chemin du tunnel, qui pourrait alourdir encore la sanction à venir.



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