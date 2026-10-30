Miguel Ángel Portugal, ancienne gloire du Real Madrid, a révélé que Lionel Messi, la légende du Barça, aurait pu porter le maillot des Merengue en 2001.

Âgé de 70 ans, Ángel Portugal a évolué dans les rangs du Real Madrid, a également entraîné l'équipe du Castilla et a travaillé comme recruteur et secrétaire technique de la Maison Blanche.

Le quotidien Mundo Deportivo a publié les déclarations de Miguel Ángel Portugal, lors de son entretien avec le journal AS, dans lequel il a raconté quelques histoires sur des joueurs qui auraient pu porter le maillot du Real Madrid plus tôt.

Interrogé d'abord sur les joueurs dont il avait recommandé le recrutement, il a déclaré : « Nous avons suivi Neymar et Coutinho, et la recommandation de les recruter était toujours présente. Les rapports les concernant figurent encore dans les archives du club. »

Il a ajouté : « Quant à Toni Kroos, nous l'avons vu lorsqu'il avait 16 ans, et il jouait au poste de meneur de jeu avancé. Je lui ai dit un jour : j'ai des rapports sur toi ici. »

Il a poursuivi : « Il en va de même pour Luka Modric. Lorsqu'il a débuté sa carrière, il était un peu frêle, mais il a beaucoup progressé en Angleterre, et cela a eu un impact très positif sur lui. »

Il a également évoqué le suivi du Brésilien Robinho à une époque antérieure, en disant : « Oui, je l'ai suivi lors de la Coupe São Paulo de football des jeunes quand il était enfant, tout comme j'ai suivi de nombreux autres joueurs. Le talent qu'il possédait était différent. »

Il a ajouté : « Par exemple, par rapport au talent de Vinicius. Vinicius s'appuie sur la percée et l'affrontement des défenseurs, tandis que Robinho se distinguait par l'imagination et la technique. »

En parlant des joueurs qui auraient pu être recrutés mais dont le transfert ne s'est pas concrétisé, le tour est venu de Lionel Messi.

Il a déclaré : « Il y a eu un moment où nous aurions pu agir pour le recruter, car il ne disposait pas encore d'un contrat professionnel avec le Barça, et les négociations pour la prolongation de son contrat n'étaient pas encore réglées. À cette époque, l'un de ses proches a proposé son transfert au Real Madrid. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais l'information est parvenue au club, selon laquelle il était possible d'agir pour le recruter. »

Il a insisté : « L'opportunité existait bel et bien. Le club ne voulait pas rompre ses relations avec le Barça, mais un rapprochement a bel et bien eu lieu. Cela dit, je pense qu'il n'aurait pas franchi ce pas par respect pour la relation entre les deux clubs. »