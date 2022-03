Une légende du Brésil envoie Dani Alves au Mondial

L'ancien latéral droit brésilien Cafu a révélé qu'il pensait que Dani Alves avait plus de chances de faire partie de la sélection de Tite pour la Coupe du monde 2022 au Qatar maintenant qu'il est revenu à Barcelone.

Le joueur de 38 ans a quitté Sao Paulo en septembre et fera ses seconds débuts avec les Blaugrana au Nouvel An.

"C'est incroyable qu'il ait encore du bois à brûler", a déclaré Cafu à propos d'Alves dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. "Il a de l'essence à dépenser et il est prêt à le faire. C'est la chose la plus importante. Il sait ce qu'il veut et il est allé à Barcelone, qui n'est pas n'importe quel club. Cela lui donne la chance d'aller à la Coupe du monde l'année prochaine".

Alves est considéré par beaucoup comme le meilleur arrière droit de l'histoire du football, et on peut en dire autant de Cafu. Le Brésilien est passé par Sao Paulo et a fait des passages à Saragosse, Juventude et Palmeiras avant de terminer sa carrière par une décennie en Italie - d'abord avec la Roma, puis avec le Milan. Il a également fait 142 apparitions dans l'équipe nationale brésilienne.

Il a aidé Sao Paulo à remporter deux Copa Libertadores et a été un élément clé de l'équipe de Milan qui a remporté la Ligue des champions en 2007. Il a également remporté deux Coupes du monde avec le Brésil, en 1994 et 2002, ainsi que deux Copa Americas, en 1997 et 1999. Alves a gagné tout ce qu'il y a à gagner dans le football, à l'exception de la Coupe du monde. C'est pourquoi il est prêt à tout pour gagner un siège dans l'avion pour le Qatar.