Une intoxication alimentaire massive touche un club néerlandais : le match est reporté

Le match entre le FC Den Bosch et le Jong FC Utrecht, prévu vendredi dans le cadre de la Keuken Kampioen Divisie, ne pourra pas avoir lieu. Le club brabançon a été victime d'une intoxication alimentaire massive, comme l'indique le site web du club.

Den Bosch a publié mercredi un communiqué de presse officiel. « Pour des raisons médicales, il est irresponsable de maintenir le match de vendredi. Il n'y a pas suffisamment de joueurs disponibles pour disputer un match de haut niveau. »

« Un autre match est prévu lundi, et le court délai de récupération entre les deux rencontres est irresponsable », écrit Den Bosch, qui se rendra à Almere City le lundi de Pâques.

« Nous regrettons cette nouvelle pour tous les supporters qui se réjouissaient d’assister à un match à une heure fixe. Le match contre le Jong FC Utrecht aurait été un beau coup d’envoi d’un long week-end de Pâques. »

Den Bosch et le Jong FC Utrecht s’affronteront finalement le lundi 20 avril à 20 h. Les billets déjà achetés restent valables pour la nouvelle date.

Den Bosch occupe actuellement la neuvième place de la Keuken Kampioen Divisie. L'équipe réserve d'Utrecht occupe la douzième place.