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Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, s’est exprimé sur le retour progressif de Gavi en équipe nationale. Si le milieu de terrain du FC Barcelone ne figure pas dans la dernière liste de 27 joueurs retenus pour les matches de Ligue des nations, De la Fuente a insisté sur le fait que Gavi reste un cas à part pour les champions du monde.

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Gavi poursuit sa convalescence à l’écart du groupe principal

Le milieu de terrain de Barcelone Gavi poursuit sa convalescence alors que l’Espagne prépare ses derniers matches de groupe de la Ligue des nations contre la République tchèque et l’Angleterre. Avec les blessures de deux éléments clés du milieu de terrain, Rodri et Dani Olmo, la concurrence pour les places dans l’entrejeu de la Roja reste intense.

De la Fuente a convoqué Pablo Barrios, de l’Atlético Madrid, et le milieu du Real Betis Marc Roca pour renforcer ses options dans l’axe aux côtés de Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino et Fermin Lopez.

Malgré son absence actuelle, la place de Gavi au sein de la sélection nationale ne fait aucun doute.

Gavi fait figure d’exception aux yeux de De la Fuente

Lors de la conférence de presse annonçant sa sélection, De la Fuente a souligné que Gavi occupait une place à part dans ses réflexions, tout en encourageant l’adolescent à continuer de progresser.

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« Gavi mérite toujours une exception. Il est très difficile d’intégrer ce groupe », a déclaré De la Fuente.

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« Gavi doit continuer à être lui-même. Il doit continuer à progresser, comme tout le monde », a ajouté le sélectionneur, réaffirmant sa confiance dans l’avenir à long terme du jeune joueur.

Composer avec les blessures au milieu de terrain de la Roja

L’absence de joueurs clés comme Rodri et Olmo a contraint De la Fuente à adapter l’organisation de son milieu de terrain, même s’il reste confiant dans la profondeur de son effectif.

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Pablo Barrios retrouve le groupe après avoir manqué de précédentes occasions d’être sélectionné en raison d’une blessure, tandis que Marc Roca est rappelé après un bon début de saison avec le Betis.

De la Fuente a souligné que le maintien d’exigences élevées et d’une confiance mutuelle au sein du groupe permet aux nouveaux milieux de terrain de s’adapter sans difficulté aux exigences tactiques de l’Espagne.

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Une vision à long terme pour le milieu de terrain espagnol

L’Espagne se réunira lundi dans son centre d’entraînement avant de se rendre à Prague pour affronter la République tchèque jeudi.

Alors que la Roja cherche à décrocher une place en quarts de finale de la Ligue des nations, prévus en mars, De la Fuente continuera de suivre les progrès de Gavi en club.

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Les champions du monde entendent prolonger leur série de 42 matches sans défaite tout en étoffant leur effectif en vue des grandes compétitions à venir.