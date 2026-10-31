L'arbitre Cordero Vega a dirigé la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés, qui s'est soldée par une victoire du club catalan sur le score de 6-1 au stade Spotify Camp Nou, lors de la 11e journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales polémiques, a attribué à l'arbitre Cordero Vega une note de 6,75 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que Cordero Vega avait livré une prestation arbitrale cohérente, dans la mesure où il ne s'est pas trouvé contraint d'intervenir beaucoup, à l'exception de quelques situations ayant nécessité de brandir le carton jaune, en raison d'arrêts volontaires de contre-attaques ou de fautes commises à des moments précis.

L'arbitre a dirigé la rencontre avec un grand calme et a totalement laissé passer les accrochages mineurs, étant donné que le résultat de la confrontation était déjà scellé dès la première mi-temps.

La rencontre n'a connu aucune situation polémique, à l'exception de l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, pour vérifier la validité du but de Lamine Yamal durant la seconde mi-temps, après qu'il a été établi que le joueur était en position régulière et qu'il n'était pas hors-jeu.