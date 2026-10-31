Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1085328116.jpgZUMA Press Wire
Traduit par

Une évaluation impressionnante pour l'arbitre du match entre Barcelone et Alavés

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
Espagne
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

L'arbitre Cordero Vega a dirigé la rencontre entre le Barça et le Deportivo Alavés, qui s'est soldée par une victoire du club catalan sur le score de 6-1 au stade Spotify Camp Nou, lors de la 11e journée de Liga.

Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les situations arbitrales polémiques, a attribué à l'arbitre Cordero Vega une note de 6,75 sur 10.

Archivo VAR a expliqué que Cordero Vega avait livré une prestation arbitrale cohérente, dans la mesure où il ne s'est pas trouvé contraint d'intervenir beaucoup, à l'exception de quelques situations ayant nécessité de brandir le carton jaune, en raison d'arrêts volontaires de contre-attaques ou de fautes commises à des moments précis.

L'arbitre a dirigé la rencontre avec un grand calme et a totalement laissé passer les accrochages mineurs, étant donné que le résultat de la confrontation était déjà scellé dès la première mi-temps.

Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

La rencontre n'a connu aucune situation polémique, à l'exception de l'intervention de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, pour vérifier la validité du but de Lamine Yamal durant la seconde mi-temps, après qu'il a été établi que le joueur était en position régulière et qu'il n'était pas hors-jeu.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google