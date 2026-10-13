Les craintes du Comité technique des arbitres en Espagne ne cessent de grandir face à la montée de tension autour de l'arbitrage avant le Clasico tant attendu entre le Barça et le Real Madrid, alors que les critiques émanant du club madrilène et de son entourage à l'égard des décisions arbitrales se poursuivent.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le climat de tension a commencé à s'intensifier à l'approche du Clasico, qui opposera le Barça au Real Madrid dans deux semaines au Camp Nou. L'équipe de Hansi Flick occupe la première place du classement avec 6 points d'avance sur celle de José Mourinho, en proie à une crise sportive qui a poussé le club madrilène et son entourage à évoquer continuellement l'arbitrage, un phénomène qui se répète depuis longtemps.

Les arbitres se sont plaints de cette situation à de nombreuses reprises, sans obtenir le moindre changement. Cela est apparu clairement avant la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, qui s'est soldée par une victoire difficile des Madrilènes à domicile, mais aussi pendant et après le match, une rencontre marquée par une polémique arbitrale et conclue par l'expulsion de Vinicius Junior après qu'il a tiré les cheveux de Saliba, tandis que Mourinho, en signe de mécontentement, a décidé de ne pas s'exprimer devant les médias à l'issue de la partie.

D'après les informations de la radio Cadena SER, via son émission El Larguero, les milieux arbitraux appréhendent déjà l'approche du Clasico et s'attendent à une tension croissante au cours de la période à venir.

La radio ajoute qu'une inquiétude règne à tous les échelons de l'institution arbitrale en raison du climat entourant les matches du Real Madrid, qu'il s'agisse du club lui-même, des tribunes, des médias ou encore des différents cercles proches de l'équipe.

Elle précise que le Comité technique des arbitres soupçonne que la tension née de la conviction du Real Madrid selon laquelle les arbitres prennent délibérément des décisions contre lui va s'accentuer durant les deux prochaines semaines, en raison de l'approche du Clasico. Les responsables craignent que ce sentiment d'hostilité ne continue de croître sans s'arrêter, d'autant qu'ils ignorent quand et comment cette situation prendra fin.



