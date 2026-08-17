Barcelone étudie la possibilité de prendre une nouvelle décision concernant l'avenir de l'attaquant anglais, après que son départ définitif du club a semblé acté ces derniers temps.

Rashford a disputé la saison 2025-2026 avec Barcelone sous forme de prêt en provenance de Manchester United, et il a livré une bonne période avec le club espagnol, après avoir contribué à 28 buts au cours de la saison.

Malgré cela, Barcelone n'a pas eu recours à l'option d'achat prévue dans l'accord de prêt, et s'est tourné à la place vers le recrutement d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi, mais l'avenir de Rashford pourrait connaître une évolution différente au cours des prochaines semaines.

Selon un rapport publié par le site anglais « TEAMtalk », Barcelone reste en contact avec les représentants de Rashford, dans le cadre de l'évaluation par le club de ses options offensives, tout en examinant la possibilité d'un retour du joueur dans les rangs de l'équipe.

Cela intervient parallèlement à la persistance des difficultés que rencontre Barcelone dans ses tentatives de recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, ce qui pourrait pousser le club catalan à reconsidérer l'option Rashford avant la fermeture du marché des transferts.

Rashford jouit d'une belle considération au sein de Barcelone grâce à sa capacité à occuper plus d'un poste dans le tiers offensif, en particulier après les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, selon ce qu'indique la même source.

Pour Manchester United, l'équation est plus complexe. Rashford est revenu dans les rangs de l'équipe, et le club est actuellement prêt à assumer l'un des plus gros engagements salariaux de la Premier League.

Mais un débat interne persiste sur la question de savoir si c'est la meilleure solution à long terme, surtout si Barcelone ou un autre club finit par présenter une proposition financièrement satisfaisante.