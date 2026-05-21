Contre toute attente, Harry Maguire est absent de la sélection anglaise pour la Coupe du monde. Si le sélectionneur Thomas Tuchel ne révèlera sa liste définitive de 26 joueurs que vendredi, le défenseur de Manchester United, âgé de 33 ans, confirme déjà qu’il ne participera pas à la phase finale qui se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

« J’étais convaincu de pouvoir jouer un rôle important pour mon pays, a confié le joueur à talkSPORT. Je suis profondément choqué et anéanti. Je souhaite bonne chance à mes compatriotes pour le tournoi. »

Le vétéran a disputé 22 matchs de Premier League cette saison sous les couleurs de Manchester United. Malgré une période où sa place de titulaire n’était pas toujours assurée, Maguire a réussi à se remettre en vue auprès de la sélection nationale anglaise.

En mars dernier, il avait fait son retour sous le maillot de l’Angleterre après une absence d’un an et demi. Au total, Maguire compte 66 sélections, dont deux lors du dernier rassemblement sous les ordres de Tuchel.

Pendant cette série de rencontres, il a même porté le brassard de capitaine durant une brève période. D’où la surprise générale de voir ce défenseur expérimenté écarté de la liste finale pour la Coupe du monde.

L’Angleterre, qui figure parmi les favorites de la compétition, affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes. Elle devra toutefois se passer des services de son défenseur expérimenté.