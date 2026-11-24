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Plusieurs signaux positifs se profilent pour le Marocain Brahim Díaz, après une période difficile vécue au Real Madrid, où il a peu joué depuis le début de la saison.

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Selon le journal espagnol « AS », trois évolutions imminentes pourraient changer le cours de la saison de Díaz : la prolongation prochaine de son contrat jusqu'en 2031, l'absence d'Endrick, qui pourrait lui offrir davantage de temps de jeu, et enfin une décision attendue concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Le quotidien souligne que Díaz a l'habitude de transformer les situations difficiles en occasions de rebondir avec force. Une mentalité qu'incarne la célébration qui l'accompagne toujours, avec la formule « Rendre le difficile facile », en référence à sa détermination à ne jamais abdiquer, quelles que soient les circonstances.

Le joueur n'a pas renoncé à cet état d'esprit aujourd'hui, d'autant que plusieurs nouvelles motivations lui donnent l'espoir de voir sa situation évoluer.

Tout commence par l'aspect sportif. Díaz n'occupe que la 18e place parmi les joueurs du Real Madrid en temps de jeu, avec seulement 248 minutes disputées, devant Endrick, Militão, Lunin, Espi et Thiago.

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Le Marocain cherche naturellement à inverser la tendance, en s'appuyant sur sa principale arme : sa capacité à surmonter les difficultés.

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L'absence du Brésilien Endrick pendant trois semaines lui offre une occasion supplémentaire de se battre pour le poste d'ailier droit, actuellement occupé par Arda Güler.

Díaz a su saisir chaque occasion qui lui a été donnée et affiche des statistiques remarquables en Ligue des champions, avec trois passes décisives, le meilleur total de l'effectif madrilène, alors qu'il n'a joué que 100 minutes.

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Ses passes décisives sont intervenues face à l'Inter, Leipzig et l'AEK Athènes, preuve de sa capacité à apporter beaucoup en peu de temps. Le prochain rendez-vous face à Eindhoven sera une nouvelle occasion de faire ses preuves.

Après ce match, la prolongation du contrat de Díaz devrait être officialisée. Un accord révélé par « AS » le 16 juin dernier.

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L'idée avait pris forme au début de l'été, avant que les négociations n'arrivent à leur phase finale. Tous les détails ayant été réglés, l'annonce officielle n'est plus qu'une question de temps.

L'accord vise à prolonger le contrat du joueur, qui expire le 30 juin 2027, afin qu'il reste au Real Madrid jusqu'en 2031.

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Malgré plusieurs offres financièrement alléchantes et l'intérêt persistant d'autres clubs, les choses ne sont jamais allées au-delà de l'intérêt, la réponse étant connue avant même toute négociation.

Díaz et le Real Madrid souhaitent poursuivre l'aventure ensemble, les deux parties se considérant mutuellement comme la meilleure option pour l'avenir.

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Après l'annonce des prolongations d'Arda Güler, de Tchouaméni et de Courtois, ce sont désormais Valverde, Jude Bellingham et Díaz qui se profilent.

Le Real Madrid considère le Marocain comme l'un des éléments de son projet d'avenir, un avis que partage José Mourinho, qui a accueilli avec le sourire la nouvelle d'une possible prolongation de son contrat.

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Mourinho a toujours affiché sa confiance dans les qualités et le potentiel de Díaz, et n'a pas hésité à l'exprimer publiquement à plusieurs reprises, même si cette confiance ne s'est pas encore traduite en temps de jeu.

Díaz n'a été titularisé qu'à deux reprises, la dernière fois le 8 septembre face à l'Inter. Malgré quelques soucis physiques, il est désormais apte à jouer, ce qui rend d'autant plus mystérieuses ses absences à certaines périodes, après sa prestation remarquée face au club italien.

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L'exploit des Lions de l'Atlas

En sélection marocaine, en revanche, le statut de Díaz ne fait aucun doute : il est devenu l'une des principales stars des Lions de l'Atlas. Les dernières trêves internationales ont été marquées par un retour en force du joueur, auteur de deux passes décisives face au Niger lors du dernier rassemblement, dont une exceptionnelle.

Díaz a également brillé lors de la Coupe du monde, où seul Michael Olise l'a devancé au nombre de passes décisives, avec sept, contre quatre pour le Marocain.

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Son éclat s'est aussi prolongé à la Coupe d'Afrique des nations, dont il a terminé meilleur buteur avec cinq réalisations, devant Mohamed Salah et Victor Osimhen, auteurs de quatre buts chacun. Il a en outre été retenu dans l'équipe type du tournoi.

Le penalty manqué en finale a constitué le moment le plus douloureux de son parcours dans la compétition, mais cette déception pourrait bientôt être totalement effacée, en attendant que l'affaire soit tranchée devant la justice sportive.

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Le Tribunal arbitral du sport doit rendre sa décision mardi, et la Fédération marocaine de football se montre confiante quant à ses chances d'obtenir gain de cause. Le Sénégal s'était imposé sur le terrain, mais ses joueurs avaient quitté la pelouse pendant plusieurs minutes pour protester contre l'attribution du penalty, jugé injustifié.

Pour Díaz, également en lice pour le Ballon d'Or africain, dont le lauréat sera dévoilé le 2 décembre prochain, la décision attendue pourrait lui permettre de valider son premier titre avec les Lions de l'Atlas, après trois trophées remportés avec Manchester City, un titre de champion d'Italie avec l'AC Milan et sept titres avec le Real Madrid.

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Après les tempêtes traversées, Díaz semble avoir l'occasion de tourner la page des difficultés et de retrouver le sourire.