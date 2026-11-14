« Une dure leçon » : Ruben Dias reconnaît que le Danemark a révélé les failles du Portugal

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La lourde défaite face au Danemark n'a pas été qu'une simple mauvaise soirée dans le parcours du Portugal en Ligue des nations de l'UEFA. Elle a remis au premier plan les interrogations quant à la capacité de la sélection à gérer les grands rendez-vous, après s'être retrouvée incapable de suivre le rythme de son adversaire dans des moments décisifs.

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Rúben Dias, défenseur de la sélection du Portugal, a reconnu que le Danemark méritait sa victoire sur le score de 4-1, lors de la confrontation qui a opposé les deux équipes samedi dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations de l'UEFA, estimant que cette défaite avait révélé des aspects que son équipe devait améliorer avant le dernier match.

Dias a déclaré, dans des propos rapportés par le journal portugais « Ojogo » : « Avant tout, le Danemark a été meilleur, c'est une équipe dotée d'une grande qualité, et nous le savons. Nous avions besoin d'afficher notre meilleur niveau pour l'emporter, mais ils ont imposé leur domination sur des périodes décisives du match. »

Il a ajouté : « Ils ont aussi marqué leurs buts à des moments décisifs, comme le premier but qui est venu juste avant la fin de la première mi-temps, ce qui a quelque peu changé la nature du match, alors que le jeu était plutôt équilibré. »

Il a poursuivi : « En seconde période, alors que nous tentions de retrouver notre équilibre, ils ont marqué les deuxième et troisième buts, ce qui nous a découragés. C'est une leçon pour nous : nous n'avons pas été surpris par leur niveau, car nous les avons déjà affrontés à de nombreuses reprises, mais nous n'avons pas été assez bons et nous devons produire une meilleure performance. »

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Le défenseur du Portugal a évoqué les principales causes du déséquilibre dans la performance de son équipe, en disant : « Le problème a commencé lorsqu'ils ont réussi à prendre possession du ballon de manière dangereuse, tandis que nous, nous ne parvenions pas à être à l'aise quand nous l'avions, ce qui nous a épuisés et a créé une situation de déséquilibre. »

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Il a expliqué : « Tout est parti de ce point, puis les choses ont évolué et d'autres problèmes sont apparus au cours du match. » Malgré la sévérité du résultat, Dias a insisté sur le fait que la défaite n'efface pas ce que la sélection portugaise a accompli durant son parcours dans le groupe, affirmant que les hautes ambitions de l'équipe lui imposent de prendre au sérieux la défaite de chaque match.

Il a déclaré à ce sujet : « La défaite a son poids et son impact, surtout avec l'ambition que nous avons de gagner chaque match. Nous sommes en tête du groupe, et atteindre cette position a demandé beaucoup de travail, et il nous reste encore un match pour concrétiser ce que nous avons accompli. »

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Dias a conclu ses propos en soulignant la nécessité de tirer profit de la défaite face au Danemark et de travailler à corriger les erreurs avant la dernière confrontation, prévue mardi prochain contre son homologue gallois, alors que le Portugal cherche à confirmer sa place de leader du groupe. Il s'agit de la première défaite de l'équipe de l'entraîneur Jorge Jesus dans le groupe qu'elle domine avec 12 points, tandis qu'en face la sélection danoise a porté son total à 9 points, alors que la sélection de la Norvège a élevé le sien à 6 points ce soir, après sa victoire face au pays de Galles 3-1, lors de la même journée.

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