Car Zahavi représente depuis peu les intérêts du grand espoir Maycon Cardozo, considéré cet été comme une possible doublure de Luis Diaz. Mais une grave blessure à l’épaule a ensuite freiné le joueur de 17 ans.

Début septembre, le joueur offensif s’est fracturé l’épaule avec l’équipe réserve lors d’un match de Regionalliga contre Illertissen. Depuis, il travaille à son retour. Selon Sky, des discussions avec Zahavi au sujet d’un contrat professionnel devraient également avoir lieu prochainement.

Cardozo est le fils de Douglas, ancien footballeur professionnel brésilien. Sa famille s’est installée en Thaïlande lorsqu’il avait deux ans, et c’est là qu’il a appris à jouer au football. Il est arrivé à Munich début 2025 par l’intermédiaire de la « World Squad » du Bayern Munich, où il a d’abord joué avec les U17 et les U19.

Vincent Kompany fait débuter Cardozo avec le Bayern Munich

Lors de la seconde moitié de la saison dernière, Kompany l’a régulièrement fait s’entraîner avec les professionnels et l’a même aligné deux fois en Bundesliga. Cardozo faisait partie du groupe munichois lors de la tournée en Asie cet été et figurait dans l’effectif pour la Supercoupe contre le Borussia Dortmund. Cette saison, il n’a toutefois disputé jusqu’ici des matches officiels qu’avec l’équipe réserve, qui évolue en quatrième division et est entraînée par Dante.

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Bien qu’il ait jusqu’ici très peu goûté au football professionnel, Cardozo pourrait bientôt connaître un grand honneur. Paulo Victor Gomes, sélectionneur à la fois des U20 et des U23 du Brésil, s’est en effet récemment rendu au centre d’entraînement du Bayern Munich.

Gomez a publié sur Instagram une photo le montrant aux côtés de l’entraîneur principal Vincent Kompany, pour qui il avait même apporté un maillot de la sélection brésilienne floqué à son nom, et de Dante, l’entraîneur de la réserve. Gomes a écrit : « Aujourd’hui débute au Bayern Munich une importante série de visites internationales, au cours de laquelle nous suivons de près nos joueurs brésiliens en Europe et renforçons les liens avec les clubs. Une journée riche en échanges d’expériences et en bonnes discussions sur le football et le développement des joueurs. »

À l’heure actuelle, un seul joueur entre en ligne de compte pour les U20 ou les U23 brésiliens : Maycon Cardozo.

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Cardozo quittera-t-il le Bayern Munich cet hiver ?

Dans le cadre des discussions entre le Bayern et Zahavi, que le président d’honneur Uli Hoeneß avait qualifié de « piranha avide d’argent » en raison de son rôle dans l’échec des négociations avec David Alaba, la question d’un prêt de Cardozo cet hiver devrait également être abordée.

Plusieurs clubs auraient déjà manifesté leur intérêt pour Cardozo cet été. À Munich, on aurait toutefois espéré une percée rapide du droitier brésilien et prévu de l’utiliser comme doublure de Diaz.

Après les départs retentissants d’Alaba et de Robert Lewandowski, les tensions entre le club munichois et Zahavi se sont désormais apaisées et leurs relations sont empreintes de respect professionnel. L’agence de Zahavi, Gol International, a par exemple aussi joué un rôle dans l’arrivée sans indemnité de transfert de Jonathan Tah chez le club le plus titré d’Allemagne.