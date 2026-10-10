L’Inter s’est imposé sans difficulté face à Parme samedi. L’équipe de l’entraîneur Christian Chivu s’est imposée 3-0 à San Siro et occupe ainsi provisoirement la tête de la Serie A. L’AS Roma comme la Lazio peuvent encore revenir à égalité de points ce week-end. Parme, où l’entraîneur Alberto Gilardino dirigeait son premier match sur le banc, n’est que dix-septième.

L’Inter, où Lautaro Martínez, de retour d’Argentine, a débuté sur le banc, a eu besoin d’un petit quart d’heure pour prendre l’avantage. Et cela a été précédé d’une énorme erreur de Parme.

Le gardien Edoardo Corvi a joué sur Mandela Keita, qui a gardé le ballon beaucoup trop longtemps et s’est fait déposséder dans une zone fatale par Petar Susic. Le Croate n’a pas hésité et a frappé fort du gauche pour battre Corvi : 1-0.

L’Inter a rapidement réglé le sort de Parme et a porté le score à 2-0 avant même la 20e minute. Diego Carlos a marché sur le pied de Pio Esposito et le penalty qui a suivi a été transformé par Hakan Çalhanoglu, dont la frappe est passée sous Corvi.

Au bout d’une demi-heure, le sort du match était définitivement scellé à Milan. Henrikh Mkhitaryan a montré toute sa classe avec son ballon dosé pour Marcus Thuram, qui, après avoir évalué ses options, a choisi de tenter sa chance et a trouvé le petit filet : 3-0.

La seconde période aurait en grande partie pu se résumer à l’écrit. Parme a tenté de limiter les dégâts et y est parvenu, tandis que l’Inter a géré ses efforts en vue d’un calendrier chargé.

Une semaine difficile attend l’Inter, avec d’abord mardi un déplacement potentiellement délicat en Ligue des champions sur la pelouse du Club Bruges. Samedi, ce sera ensuite le déplacement de Serie A face à Bologne.



