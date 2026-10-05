Une déclaration surprise enflamme les spéculations autour de la star de Liverpool et du Barça

Le nom de Florian Wirtz, la star de Liverpool, a été associé à un transfert vers Barcelone, cette fois-ci depuis l'Allemagne, par l'intermédiaire d'Oliver Bierhoff.

Bierhoff a affirmé que Florian Wirtz conviendrait tout particulièrement au club catalan, et plus encore à une équipe dirigée par l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le journal Sport a publié les déclarations de Bierhoff, faites au journal Sport Bild, au sujet de l'avenir de l'international allemand.

Bierhoff a déclaré : « Je le verrais très bien aux côtés de Hansi Flick à Barcelone. Là-bas, il trouverait de l'espace et des coéquipiers formidables sur le plan footballistique. »

Cette phrase a suscité un grand intérêt en Allemagne, car Wirtz reste l'un des noms les plus en vue du football allemand, et parce que son adaptation à Liverpool fait l'objet d'un suivi considérable.

Wirtz est arrivé à Anfield après être devenu l'une des plus grandes stars du championnat allemand, et en tant que joueur dont on attend qu'il marque toute une époque avec la sélection allemande.

Bierhoff estime que l'environnement footballistique de Barcelone pourrait servir tout particulièrement les caractéristiques de Wirtz. Le joueur a en effet besoin de participer intensément à la construction du jeu, de recevoir le ballon entre les lignes et de collaborer avec des joueurs talentueux autour de lui.

C'est précisément pour cette raison que l'ancien international allemand considère que le style de jeu de Flick et la qualité technique dont dispose l'effectif du Barça pourraient lui offrir l'environnement idéal.

Cela étant, il n'existe pour l'heure aucune négociation ouverte entre Barcelone et Liverpool. Wirtz est en effet lié par un contrat de longue durée avec le club anglais, et sa signature nécessiterait un deal financier absolument colossal. Les propos de Bierhoff doivent donc être compris comme une évaluation sur le plan footballistique, et non comme l'annonce d'un mouvement sur le marché des transferts.

Cela étant, le nom du joueur allemand a toujours éveillé l'intérêt de Barcelone. Avant même son transfert en Premier League, il faisait l'objet d'un suivi de la part de nombreux grands clubs européens, parmi lesquels Barcelone, qui suivait de près son évolution durant sa période au Bayer Leverkusen.

De plus, Bierhoff connaît bien Wirtz et Flick, en raison de la période qu'il a passée avec la sélection allemande, ce qui confère une importance particulière à ses propos lorsqu'il analyse le type d'équipe susceptible de servir le milieu de terrain allemand et de lui offrir les meilleures conditions pour briller.



