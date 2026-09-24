Thierry Henry, l'ancienne star de l'équipe de France, a suscité des interrogations sur sa position concernant la nomination de son compatriote et ancien coéquipier Zinédine Zidane au poste de nouvel entraîneur des Bleus.

Henry a refusé de s'étendre sur la prise en charge par Zidane de l'équipe de France, se contentant d'un commentaire laconique sur le début de la nouvelle ère des Bleus sous la direction de Zizou.

Interrogé lors de son entretien avec le journal espagnol « AS » sur l'arrivée de Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France en remplacement de Didier Deschamps, il a choisi de ne fournir aucune analyse sur les débuts de l'ancien entraîneur du Real Madrid avec la sélection.

Henry s'est contenté de dire : « Ce n'est pas mon problème, et je lui souhaite le meilleur. »

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La réponse de l'ancienne star d'Arsenal a été très brève, après avoir préféré ne pas entrer dans les détails de la nouvelle étape de la sélection, se limitant à adresser ses vœux de réussite à Zidane, qu'il a auparavant côtoyé sous le maillot de l'équipe de France.

Il est notable que les réponses de Henry aux autres questions de l'entretien aient été bien plus développées, ce qui ouvre la porte aux spéculations sur l'existence de désaccords, ou d'une position d'opposition au choix de Zidane.

L'équipe de France entamera son parcours sous la direction de Zidane demain, vendredi, lorsqu'elle affrontera la Turquie chez elle lors de la première journée de la Ligue des nations européenne.

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