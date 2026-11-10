Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a confirmé que l'ailier du Barça Lamine Yamal était prêt à disputer la rencontre face à l'Angleterre, dimanche prochain, au stade Riyadh Air Metropolitano.

De la Fuente a expliqué, dans un entretien accordé à l'agence de presse espagnole, que les douleurs dont souffre Lamine Yamal « l'empêchent d'évoluer à son meilleur niveau », soulignant que le staff technique a placé la santé du joueur au premier plan et a décidé de lui accorder une période de repos pour récupérer à 100 %, en vue du rendez-vous très attendu face à la sélection anglaise, dimanche, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

Le sélectionneur de l'Espagne a déclaré : « C'était la décision à prendre. Le joueur était assurément prêt à jouer, et si nous avions été confrontés à une situation d'urgence, nous aurions décidé de l'aligner, mais cela ne valait pas la peine de prendre le moindre risque. Nous avons pensé d'abord à sa santé, puis à notre volonté de l'avoir dans la meilleure condition possible lors de la rencontre de dimanche prochain. »

L'entraîneur espagnol a précisé que l'ailier du Barça souffre de ces douleurs depuis le dernier match de son équipe en Ligue des champions face à Aston Villa, disputé au stade du Camp Nou le 3 de ce mois, où elles ont provoqué « une légère inflammation qui l'a empêché d'évoluer en bonne condition », ce qui a conduit le staff technique à le maintenir à Barcelone et à retarder son arrivée au rassemblement de la sélection dans la Cité du football de la zone de Las Rozas, à Madrid.

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De la Fuente a ajouté : « Dans des conditions normales, le joueur devrait arriver sans aucun problème », prévoyant que Lamine Yamal rejoindrait le rassemblement jeudi soir, en même temps que la rencontre de la sélection face à la République tchèque à Prague, ou vendredi matin, ce qui lui permettra de disputer deux séances d'entraînement avant la rencontre face à l'Angleterre.

De la Fuente a insisté sur le fait que tous les joueurs bénéficient du même traitement en ce qui concerne la priorité donnée à leur santé sur toute autre considération, affirmant qu'il n'existe aucune distinction en la matière et qu'éviter le risque est la meilleure décision.

Il a déclaré à ce sujet : « S'il s'agissait d'une finale, le joueur lui-même te demanderait de jouer quelles que soient les circonstances. Mais dans ce cas précis, la meilleure décision est de garantir qu'ils arrivent au prochain match dans une condition idéale. Lamine Yamal aurait pu jouer jeudi, mais il est également probable que, s'il avait disputé ce match, il ne serait pas arrivé à la rencontre de dimanche dans la meilleure condition physique. »

Concernant l'attaquant de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal, De la Fuente a précisé que le joueur attend, en plus de terminer sa convalescence après une grippe, la naissance de son deuxième enfant, indiquant que la date de son arrivée en sélection dépendra du déroulement normal de l'accouchement.

Il a poursuivi : « Il attend actuellement la date de l'accouchement de son épouse, qui est sur le point de donner naissance. Nous espérons que l'accouchement aura lieu le plus tôt possible et que tout se passera bien afin qu'il puisse nous rejoindre. Nous devons attendre jusqu'au dernier moment. »

L'entraînement à huis clos disputé par la sélection espagnole, mardi, à Las Rozas, a vu la participation normale de l'ailier de Liverpool Víctor Muñoz, après qu'il a rejoint la liste pour pallier l'absence temporaire de Lamine Yamal et d'Oyarzabal, tout comme a participé le gardien d'Arsenal David Raya, après avoir réglé quelques obligations personnelles à Londres, qui ont provoqué un retard de son arrivée au rassemblement, avec l'accord du sélectionneur.

Au sujet du milieu de terrain d'Arsenal Martín Zubimendi, qui pourrait être l'option la plus proche pour pallier l'absence du blessé Rodri Hernández, De la Fuente a confirmé que le joueur serait disponible pour disputer les deux rencontres, malgré le port d'un masque de protection pour protéger son nez de la blessure qu'il a subie avec le club londonien.

Le sélectionneur de l'Espagne a conclu : « Il a déjà disputé des matchs en portant le masque. Il a été victime d'une fracture du nez, mais il peut jouer sans aucun problème en portant le dispositif de protection. »