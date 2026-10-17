Entre les deux grands rendez-vous face à Manchester City et au Barça en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat de France en se rendant sur la pelouse de Strasbourg, dans le cadre de la septième journée, ce samedi soir.

Selon le site Foot Mercato, Luis Enrique, l'entraîneur parisien, a préféré laisser au repos la majorité de ses stars face à Strasbourg, en vue du choc brûlant contre Barcelone, mardi prochain.

Il n'était pas surprenant de voir Luis Enrique, fidèle à sa philosophie fondée sur la gestion du temps de jeu et la rotation de l'effectif, s'appuyer sur une équipe sensiblement différente de celle qui avait ramené les trois points face à Manchester City.

Le technicien espagnol n'a conservé que Safonov, Zaïre-Emery, qui portera le brassard de capitaine, et Mayulu dans le onze de départ, lequel enregistre le retour de plusieurs joueurs, au premier rang desquels Ferran Torres en pointe, Kvaratskhelia sur l'aile gauche et João Neves au milieu de terrain.

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De nombreuses stars ont pris place sur le banc parisien, à l'image d'Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Doué, Pacho, Nuno Mendes et Fabián Ruiz.

La composition du Paris Saint-Germain est la suivante :

Safonov, Zaïre-Emery, Zabarnyi, Lucas Hernández, Lucas Digne, Neves, Beraldo, Drew, Mayulu, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Celle de Strasbourg se présente ainsi :

Jörgensen, Antoine, Mitchell, Koulibaly, Ouso, Diop, Issougou, Yassine Jessim, Reyna, Baldé, Harder



