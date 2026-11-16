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Hamza Abdelkrim, le jeune attaquant du Barça, fait face à un test important dans sa carrière avec le club catalan, après que ses chances d'obtenir un temps de jeu régulier avec l'équipe première sont devenues limitées, malgré le gros pari que le club place sur son développement au cours des prochaines années.

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Selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, le Barça pourrait autoriser l'attaquant égyptien à partir en prêt lors du prochain mercato estival, à la recherche d'un club qui lui offrirait l'opportunité de jouer de manière régulière, après n'avoir pas encore obtenu suffisamment de temps de jeu pour prouver ses qualités avec l'équipe première.

Fabrizio a précisé que le Barça ne s'oriente pas vers une décision immédiate concernant l'avenir de Hamza Abdelkarim, son maintien jusqu'à la fin de la saison en cours étant privilégié, avant que sa situation ne soit réévaluée durant l'été afin de déterminer si le prêt constitue la meilleure option pour sa progression.

12 minutes qui révèlent la réalité de son temps de jeu

Bien que Hamza Abdelkarim ait terminé en tête du classement des buteurs du Barça lors de la préparation de la saison en cours, ses apparitions en matchs officiels avec l'équipe première sont restées limitées, puisqu'il a disputé deux rencontres en Liga, toutes deux en tant que remplaçant, pour un total de seulement 12 minutes.

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Ces chiffres placent le joueur face au défi d'obtenir davantage de temps de jeu, au moment où le Barça continue de le considérer comme l'un des talents sur lesquels il compte pour l'avenir, et non comme un joueur dont il cherche à se séparer.

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Le club catalan avait agi en septembre dernier pour sécuriser l'avenir de l'attaquant égyptien, après avoir prolongé son contrat, tout en revalorisant son salaire et en augmentant le montant de sa clause libératoire, en prévision de l'intérêt de clubs d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre pour ses services.

L'intérêt de Côme ne s'est pas transformé en négociations

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Le nom du club italien de Côme est apparu dans les discussions autour de l'avenir de Hamza Abdelkarim, après que des rapports ont fait état de son intérêt pour recruter le joueur, mais Romano a affirmé, citant des sources proches de l'attaquant égyptien, que ces informations ne reflètent pas l'existence de négociations réelles.

Il a également précisé que la direction du Barça n'a reçu aucun contact de la part de Côme concernant le joueur, soulignant que le club italien dispose déjà d'options offensives, parmi lesquelles Tasos Douvikas et Moise Kean.

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Ainsi, l'avenir de Hamza Abdelkarim n'est pas lié à un transfert confirmé vers Côme, mais à une décision que le Barça doit prendre cet été, entre le conserver dans les rangs de l'équipe première ou le prêter à un autre club, afin qu'il obtienne le temps de jeu dont il a besoin à ce stade de sa carrière.