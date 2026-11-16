Hamza Abdelkrim, le jeune attaquant du Barça, fait face à un test important dans sa carrière avec le club catalan, après que ses chances d'obtenir un temps de jeu régulier avec l'équipe première sont devenues limitées, malgré le gros pari que le club place sur son développement au cours des prochaines années.
Selon les révélations du journaliste italien Fabrizio Romano, le Barça pourrait autoriser l'attaquant égyptien à partir en prêt lors du prochain mercato estival, à la recherche d'un club qui lui offrirait l'opportunité de jouer de manière régulière, après n'avoir pas encore obtenu suffisamment de temps de jeu pour prouver ses qualités avec l'équipe première.
Fabrizio a précisé que le Barça ne s'oriente pas vers une décision immédiate concernant l'avenir de Hamza Abdelkarim, son maintien jusqu'à la fin de la saison en cours étant privilégié, avant que sa situation ne soit réévaluée durant l'été afin de déterminer si le prêt constitue la meilleure option pour sa progression.
12 minutes qui révèlent la réalité de son temps de jeu
Bien que Hamza Abdelkarim ait terminé en tête du classement des buteurs du Barça lors de la préparation de la saison en cours, ses apparitions en matchs officiels avec l'équipe première sont restées limitées, puisqu'il a disputé deux rencontres en Liga, toutes deux en tant que remplaçant, pour un total de seulement 12 minutes.
Ces chiffres placent le joueur face au défi d'obtenir davantage de temps de jeu, au moment où le Barça continue de le considérer comme l'un des talents sur lesquels il compte pour l'avenir, et non comme un joueur dont il cherche à se séparer.
Le club catalan avait agi en septembre dernier pour sécuriser l'avenir de l'attaquant égyptien, après avoir prolongé son contrat, tout en revalorisant son salaire et en augmentant le montant de sa clause libératoire, en prévision de l'intérêt de clubs d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre pour ses services.
L'intérêt de Côme ne s'est pas transformé en négociations
Le nom du club italien de Côme est apparu dans les discussions autour de l'avenir de Hamza Abdelkarim, après que des rapports ont fait état de son intérêt pour recruter le joueur, mais Romano a affirmé, citant des sources proches de l'attaquant égyptien, que ces informations ne reflètent pas l'existence de négociations réelles.
Il a également précisé que la direction du Barça n'a reçu aucun contact de la part de Côme concernant le joueur, soulignant que le club italien dispose déjà d'options offensives, parmi lesquelles Tasos Douvikas et Moise Kean.
Ainsi, l'avenir de Hamza Abdelkarim n'est pas lié à un transfert confirmé vers Côme, mais à une décision que le Barça doit prendre cet été, entre le conserver dans les rangs de l'équipe première ou le prêter à un autre club, afin qu'il obtienne le temps de jeu dont il a besoin à ce stade de sa carrière.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
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Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.