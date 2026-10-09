Dans une étape historique pour les compétitions de clubs africains, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l'application de la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dès la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, au cours de la saison en cours, une décision attendue de longue date pour développer l'arbitrage dans les compétitions continentales.

Samson Adamu, secrétaire général par intérim de la CAF, a confirmé l'adoption de cette technologie à ce stade des deux compétitions, ce qui représente un tournant important dans la gestion des matchs africains et reflète la volonté de la Confédération de recourir aux technologies modernes pour renforcer la précision des décisions arbitrales.

Cette mesure devrait contribuer à réduire les erreurs d'arbitrage déterminantes, en particulier dans les situations litigieuses susceptibles de modifier les résultats des matchs, telles que l'attribution des penalties, les cas d'expulsion directe et la vérification de la validité des buts.