Une décision « inhabituelle » : Flick dévoile le groupe du FC Barcelone pour le choc contre Madrid

Barcelone se rend à Madrid avec l’intention de tout donner lors de cette « soirée décisive » face à l’Atlético, après l’annonce par l’entraîneur allemand Hansi Flick de la liste des joueurs convoqués pour le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions au stade Metropolitano. une rencontre où la victoire est impérative pour effacer la défaite concédée à l’aller au Camp Nou (0-2).

Les Blaugranas abordent ce rendez-vous dans un contexte physique délicat, la liste incluant plusieurs éléments récemment remis de blessure ou encore à court de rythme. Malgré ces contraintes, Flick a tenu à souligner la cohésion du groupe à la veille de l’un des matchs les plus importants de la saison.

Frankie de Jong, entré en jeu dans les dernières minutes du derby barcelonais, et Gérard Martín, sorti prématurément face à l’Espanyol, figurent parmi les convoqués.

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Erik García, Pedri, Kounde et Balde, récemment remis de blessures, figurent aussi sur la liste afin de retrouver progressivement leur meilleur niveau physique.

En revanche, la situation de Marc Bernal demeure incertaine jusqu’au dernier moment : le staff technique l’a bien inclus dans la liste, mais sous réserve de l’accord définitif des médecins, après plusieurs matchs manqués.

Les bonnes nouvelles viennent de la forme éclatante de Lamine Yamal et Ferran López, du retour de Gavi et De Jong, ainsi que de la promotion de plusieurs éléments de la réserve : Koushen, Curtis, Xavi Espart et Tomi.

Hansi Flick devra toutefois composer sans Pau Kubarsi, suspendu après son expulsion au match aller, ni Raphinha, toujours en phase de récupération suite à sa blessure contractée lors de la dernière trêve internationale.

Andreas Christensen et Geoffrey Kondogbia sont toujours à l’infirmerie.

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Dans un souci d’organisation, Flick a choisi de partir plus tôt pour Madrid et d’y diriger la dernière séance d’entraînement au stade Metropolitano ce lundi à 16h00 GMT, précédée d’une conférence de presse à 15h15 avec l’entraîneur et Lamine Yamal.

Sur le plan mental, le FC Barcelone aborde la rencontre avec confiance après son succès dans le derby face à l’Espanyol et le climat d’union retrouvé entre le groupe et ses supporters. L’optimisme grandit encore à l’idée d’un retour en force, porté par les chants d’encouragement « Oui, on peut le faire ! » qui ont précédé le déplacement à Madrid.

La liste complète :

Gardiens : Juan García, Ciesny, Kuch

Défenseurs : Cancelo, Balde, Araujo, Gérard, Koundé, Éric, Curtis, Xavi Espart

Milieux : Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong, Bernal (en attente d’un certificat médical), Tommy

Attaquants : Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rooney

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