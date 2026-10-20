Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, envisage un changement défensif majeur dans le onze de départ de son équipe lors du Clasico tant attendu face au Barça, en s'orientant vers Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté, et en écartant l'Espagnol Dean Huijsen, selon les prévisions du journaliste Santiago Segurola.

Au micro de la radio espagnole « Onda Cero », Segurola a révélé que Mourinho n'avait pas suffisamment confiance dans les qualités défensives de Huijsen, malgré sa présence sur l'intégralité du match face à Séville, qui s'est soldé par une victoire du Real Madrid sur le score de 4-1, précisant que l'entraîneur portugais préférait s'appuyer sur des éléments plus expérimentés lors des grandes confrontations.

Le journaliste espagnol a déclaré : « Huijsen pourrait être remplaçant, oui. Mourinho ne lui fait pas beaucoup confiance sur le plan défensif. Je pense qu'il jouera contre Leipzig, et que Rüdiger débutera comme titulaire face au Barça, même s'il lui est difficile de disputer deux matches consécutifs. Je suppose que Rüdiger et Konaté joueront le Clasico. »

Bien qu'il ait prévu l'exclusion de Huijsen du onze de départ, Segurola a salué le potentiel du défenseur espagnol, estimant qu'il disposait de qualités remarquables dans la construction du jeu et les déplacements dans les zones avancées, ce qui est apparu lors du match contre Séville, lorsqu'il a contribué à la distribution du jeu sur le flanc gauche et s'est déplacé au poste de meneur de jeu.

En revanche, Segurola a critiqué le dispositif défensif du Barça, estimant qu'il constituait un point faible dont le Real Madrid pourrait tirer profit, en particulier sur les contre-attaques, insistant sur le fait que le club catalan devait améliorer ses performances défensives s'il voulait rivaliser sérieusement pour le titre de la Ligue des champions.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA

À ce sujet, il a affirmé que le Barça connaîtrait de gros problèmes en cas d'absence de Pau Cubarsí, soulignant que l'équipe avait encore besoin de davantage de solidité défensive pour tenir tête à ses concurrents lors des grands matches.

Dans un registre connexe, Segurola a critiqué les pressions exercées par les deux géants du football espagnol sur les arbitres, à la suite des décisions polémiques lors des matches Barça-Real Betis et Real Madrid-Séville, estimant que les plaintes des deux clubs contribuaient à accroître la pression sur le corps arbitral.

Il a déclaré : « Il est extrêmement honteux que le Real Madrid et le Barça se plaignent des arbitres et exercent des pressions sur eux, transformant la compétition en quelque chose de très laid. »

Il a par ailleurs estimé que l'annulation du but de Giovani Lo Celso lors du match Barça-Real Betis, ainsi que l'action polémique d'Arda Güler face à Séville, ouvraient la porte à davantage de controverses arbitrales, mettant en garde contre le fait que les arbitres se sentaient désormais intimidés face à l'escalade des critiques et des pressions.