Une décision inattendue de Manchester United relance le débat sur l’avenir de Rashford

Manchester United engage des discussions avancées pour renouer avec Marcus Rashford, de retour de prêt à Barcelone et réintégré aux « Red Devils » pour la nouvelle saison.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, la direction mancunienne a contacté directement l’entourage de l’attaquant et mené des discussions « amicales » afin de rétablir la confiance et de faciliter son retour dans le groupe.

Selon le journaliste, le club se félicite de la perspective de voir l’attaquant intégrer les séances d’entraînement et prendre part à la préparation estivale sous la direction de l’entraîneur Michael Carrick, tout en précisant qu’aucune garantie n’est encore accordée quant à sa présence dans l’effectif cette saison.

Toutefois, le club se réserve le droit d’examiner toute offre de transfert qui pourrait parvenir d’ici les prochains mois, même si la priorité reste, pour l’instant, de rétablir une relation de confiance.

Ces avancées surviennent après la fin du prêt de Rashford au FC Barcelone, qui a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 30 millions d’euros, malgré la volonté de l’attaquant anglais de poursuivre son aventure en Catalogne.

Actuellement avec la sélection anglaise aux États-Unis pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’attaquant reste, à ce stade, libre de tout engagement à long terme avec un club.