Une décision étrange ? De Zerbi crée la polémique avant le choc face à Manchester United

Alors que Tottenham traverse un début de saison extrêmement compliqué et que l'entraîneur italien insiste depuis des semaines sur la nécessité d'améliorer la condition physique de son équipe, le technicien italien a pris une décision qui semble étrange à première vue, provoquant une vive colère chez les supporters du club londonien, gagnés à nouveau par l'inquiétude quant à l'avenir d'une équipe qui a échappé de justesse à la relégation la saison dernière.

Les joueurs restés à Londres pendant la trêve internationale bénéficieront d'une semaine complète de vacances. Cette décision intervient après la défaite 3-2 face à Aston Villa, un résultat qui laisse le club londonien à la dernière place du classement, sans la moindre victoire en Premier League jusqu'à présent.

Mais après cette rencontre, De Zerbi avait précisément insisté sur la nécessité de travailler davantage avec les joueurs qui n'allaient pas rejoindre leurs sélections nationales.

L'entraîneur a notamment cité James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo et Marcos Senesi, estimant que leur condition physique devait encore être améliorée.

Solanke, en particulier, constitue l'exemple le plus frappant du joueur ayant besoin de retrouver davantage de rythme et de puissance.

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Le site Foot Mercato, citant le journal Telegraph, rapporte que la situation n'est pas telle qu'elle paraît, puisque l'entraîneur avait pris la décision d'accorder aux joueurs une semaine de congé avant la défaite face à Aston Villa, une pratique courante chez les spécialistes de la condition physique à l'approche d'une longue trêve internationale de trois semaines.

Il convient de souligner que Tottenham n'a prévu aucun stage d'entraînement à l'étranger ni aucun match amical à huis clos. Les joueurs non retenus en sélection reviendront au centre d'entraînement de Tottenham la semaine suivante pour reprendre les séances.

Le site commente : « Malgré cela, le calendrier de cette décision la rend difficile à comprendre pour les supporters. Alors que Roberto De Zerbi a déclaré avoir identifié la condition physique comme l'un des problèmes de son équipe, les joueurs concernés bénéficieront finalement de jours de repos supplémentaires durant cette période. Reste à voir si ce choix portera ses fruits. »

Et de conclure : « La réponse se précisera à la reprise des matchs, avec un choc contre Manchester United le 10 octobre prochain, premier test de cette stratégie. »