La rencontre entre le Barça et le Real Betis, comptant pour la neuvième journée de Liga, a connu quelques moments de tension en raison de décisions arbitrales controversées.

La première période s'est achevée sur un avantage de Barcelone, 2-1, avant que le club catalan ne creuse l'écart avec un troisième but à la 51e minute.

Mais le Real Betis a rapidement réduit la marque grâce à son deuxième but, inscrit par le Marocain Abdessamad Ezzalzouli, ramenant le score à 3-2 à la 54e minute.

Le journal « Sport » rapporte que ce deuxième but du Betis a été précédé d'une faute en faveur de Fermin Lopez, non sifflée par l'arbitre De Burgos Bengoetxea, ce qui a permis à Ezzalzouli de poursuivre l'action et de se retrouver seul face au gardien Joan Garcia.

Lopez avait été retenu par le maillot et était tombé au sol, mais Alvaro Valles, le gardien du Betis, lui a demandé de se relever rapidement après le but d'Ezzalzouli, allant même jusqu'à tenter de le forcer à se mettre debout en l'attrapant et en le poussant à se relever.

C'est alors que Lamine Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier, avant d'être agressé par Facundo Bernal. Dans un premier temps, les deux joueurs en sont venus aux mains, mais le joueur du Real Betis a fini par saisir Yamal à la gorge.

Lorsque Yamal est parvenu à se dégager, Bernal lui a asséné un coup de tête, une scène qui n'a pas échappé à l'arbitre de la rencontre, lequel a brandi un carton rouge direct au visage du joueur du Betis une fois les esprits apaisés.