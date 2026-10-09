L'un des plus grands rêves des amoureux du football pourrait devenir réalité avant que le rideau ne tombe sur les carrières de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ! Après deux décennies de rivalité et d'éclat, une occasion exceptionnelle se profile à l'horizon de voir les deux légendes porter le maillot d'une même équipe, dans un tableau qui pourrait devenir l'un des moments les plus marquants de l'histoire de ce sport.

Derrière cette idée se trouve l'ancienne star argentine Carlos Tévez, qui cherche à organiser son match d'adieu au stade de La Bombonera, antre de Boca Juniors, après avoir été privé d'une cérémonie d'adieu digne de sa carrière lors de sa retraite en 2022.

Selon le journal espagnol « Marca », citant le site argentin « Infobae », Tévez a ravivé cette idée, visant la tenue du match le 20 décembre 2026, dans un contexte d'informations faisant état de l'accord de Juan Román Riquelme, le président de Boca Juniors.

Tévez avait dévoilé, lors de son passage sur la chaîne argentine « Olga », les contours de l'événement attendu, soulignant son souhait d'attirer plusieurs des plus grandes stars avec lesquelles il a joué au cours de sa carrière.

Il a déclaré : « Ce sera formidable, je dois parler à Román pour organiser cela à la fin de l'année », avant d'énumérer une liste comprenant des noms illustres, parmi lesquels les gardiens Gianluigi Buffon et Edwin van der Sar, les défenseurs Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, aux côtés d'Andrea Pirlo, Paul Scholes et Riquelme.

Mais la plus grande surprise est venue lorsqu'il a évoqué la possibilité de faire participer Messi et Ronaldo ensemble, affirmant : « Nous les mettrons ensemble », avant d'ajouter : « J'irai chercher Cristiano moi-même », en référence à sa détermination à attirer la star portugaise, aux côtés du « petit », comme il a qualifié Messi.

Tévez entretient une relation footballistique particulière avec les deux légendes : il a disputé 47 matchs aux côtés de Messi sous le maillot de la sélection argentine, et a également joué 80 matchs aux côtés de Ronaldo lors de leur expérience commune à Manchester United.

Alors que l'idée en est encore au stade des préparatifs et des déclarations, la réussite de Tévez à réunir les deux stars au sein d'une même équipe offrirait au public un spectacle exceptionnel, et réécrirait un dernier chapitre de l'histoire de la rivalité la plus célèbre du football moderne, mais cette fois loin de la course aux buts et aux titres.



