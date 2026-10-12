Une crise inattendue poursuit Omar Marmoush en Angleterre

L'Égyptien Omar Marmoush, attaquant de Tottenham, s'est retrouvé face à une affaire judiciaire en Angleterre, après avoir été condamné pour des infractions liées à l'assurance de sa voiture de sport de luxe de marque McLaren et à l'absence de déclaration de sa mise hors circulation.

Selon la radiodiffusion britannique « BBC », le tribunal de première instance de Teesside a rendu le 5 octobre un jugement à l'encontre de Marmoush, âgé de 27 ans, le condamnant à une amende de 220 livres sterling, à laquelle s'ajoutent 100 livres sterling de frais de justice et 88 livres sterling de contribution supplémentaire au fonds d'aide aux victimes.

L'affaire remonte au 17 juin dernier, lorsque l'agence britannique d'immatriculation des conducteurs et des véhicules (DVLA) a infligé une amende forfaitaire au joueur, après avoir découvert que sa « McLaren 720S », estimée à environ 250 000 livres sterling, n'était pas assurée et que sa mise hors circulation n'avait pas été déclarée.

Faute de paiement de l'amende par Marmoush, l'agence a engagé des poursuites judiciaires contre lui et a également tenté de le contacter à son ancien appartement du centre-ville de Manchester, où il résidait avant son transfert à Londres.

L'affaire a été examinée dans le cadre de la procédure dite du « juge unique » (Single Justice Procedure), un système qui permet de trancher certaines affaires pénales sans tenir d'audience traditionnelle ouverte au public.

Les documents du tribunal indiquent que Marmoush n'a fourni aucune réponse ni plaidé coupable ou non coupable sur les documents qui lui avaient été adressés.

Cela intervient en parallèle du transfert de l'attaquant égyptien à Tottenham sous forme de prêt depuis Manchester City à la fin du mois d'août, avec une obligation d'achat de la part du club londonien pour 60 millions de livres sterling à l'issue de la saison, selon les détails communiqués au sujet de l'opération.

Marmoush avait rejoint Manchester City en janvier 2025 et inscrit 10 buts sous les couleurs du club. Il figurait également dans la liste de la sélection égyptienne participant à la Coupe du monde 2026.