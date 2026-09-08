Bien que le Barça ait réussi le plus gros coup du mercato en arrachant Rodri au Real Madrid, ce transfert du siècle a déclenché une polémique inattendue : Rodri et Pedri peuvent-ils jouer ensemble ?

Des doutes alimentés par la mise sur le banc de Pedri lors du Mondial 2026, mais l'analyste Álvaro Benito a livré une analyse technique précise pour dissiper toutes les craintes et révéler un schéma caché qui les unit.

Un duo qui ne s'oppose pas, mais se complète

Hansi Flick a pris les commandes techniques du Barça il y a plus de deux ans et a transformé l'équipe en une machine footballistique qui captive le monde, dominant sur la scène nationale et revenant en force au premier plan en Europe.

Cet été, Flick a décidé de franchir le dernier cap vers la Ligue des champions, et le coup de maître a été le recrutement de Rodri Hernández, meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 et lauréat du Ballon d'Or 2024, dans un transfert arraché à son rival, le Real Madrid, sur décision finale du joueur lui-même.

Et malgré l'immense valeur technique de Rodri, quelques voix se sont élevées pour douter de sa compatibilité avec Pedri González, en s'appuyant sur ce qui s'est produit avec la sélection espagnole, où le rôle de Pedri a reculé lorsqu'il jouait aux côtés de Rodri.

C'est là qu'intervient Álvaro Benito, analyste de l'émission « El Sanedrín » sur la radio Cadena SER, pour trancher le débat. Benito a déclaré clairement : « Il n'y a pas une seule raison qu'ils soient incompatibles, car ils n'occupent pas les mêmes espaces et ne sont pas le même type de joueurs. »

L'analyste a révélé qu'il avait observé le duo de près lors du dernier match contre Valence et qu'il avait remarqué un schéma récurrent, se produisant peut-être de manière inconsciente.

Il a expliqué : « Lorsque Rodri était sur le terrain, Pedri ne redescendait pas beaucoup au milieu, estimant que Rodri, avec son intelligence tactique et le soutien des deux défenseurs centraux, suffisait à faire avancer l'équipe. »

Il a ajouté que la preuve est apparue lors du remplacement de Rodri : « À ce moment-là, Pedri est redescendu pour aider à la distribution du ballon et à la construction des attaques. » Ce qui a poussé son collègue en studio, Manu Carreño, à commenter : « Pedri est peut-être le joueur le plus heureux de jouer avec Rodri. »

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Le Barça avait-il besoin de Rodri ?

Benito reconnaît que le Barça n'avait pas un besoin pressant d'un joueur de rupture, compte tenu de la présence de Marc Bernal, Frenkie de Jong et Marc Casadó, qui a livré une excellente saison.

Mais il a tranché la question d'une seule phrase : « Le meilleur du monde arrive, c'est le meilleur du monde à ce poste. Il est normal que nous n'en ayons pas besoin, mais il est illogique qu'il n'améliore pas l'équipe. »

De son côté, l'ancienne légende du Barça José Mari Bakero a partagé l'analyse de Benito, mais il est allé au-delà de l'aspect technique.

Bakero a déclaré : « Je pense qu'ils avaient réellement besoin de lui, cela dépasse l'aspect technique et tactique. Le Barça a besoin de leaders, de personnalité et de présence sur et en dehors du terrain. »

Il a conclu : « Dans une compétition acharnée dont l'objectif est de remporter la Ligue des champions, ils avaient besoin d'un joueur doté de maturité et d'expérience. Et Rodri est ce joueur. »